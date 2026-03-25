Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

Aos 74 anos, Helena Isabel continua a impressionar pela vitalidade e bem-estar. Esta terça-feira, 24 de março de 2026, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores aquilo que considera essencial para manter o equilíbrio físico e mental nesta fase da vida.

«Escutar o corpo e cuidar de mim»

Na publicação feita no Instagram, Helena Isabel destacou a importância de hábitos de autocuidado e prevenção para preservar a energia e a autonomia no dia a dia.

«Escutar o corpo, cuidar de mim e prevenir é essencial para continuar a viver com energia, autonomia e bem-estar.»

A atriz sublinhou que a liberdade de movimentos é um dos aspetos que mais valoriza.

A rotina que a ajuda diariamente

Segundo revelou, a sua rotina inclui produtos específicos que contribuem para a sensação de conforto físico logo ao início do dia:

«Ter liberdade de movimentos é natural com a rotina Iana Flexibilidade & Energia. Começo o dia com a aplicação do Creme Relaxante Efeito Calor e tomo 2 comprimidos do suplemento alimentar.»

A partilha gerou curiosidade entre os fãs, muitos dos quais elogiaram a forma física e a atitude positiva da atriz: «É uma pessoa que admiro desde sempre! Linda por dentro e por fora!», «Sempre linda», «Sempre muito simpática!!».

Uma carreira marcante na televisão

Helena Isabel é um nome incontornável da representação em Portugal. Recentemente, integrou o elenco da novela «A Fazenda», da TVI, onde deu vida à personagem Zulmira.

Uma fase especial na vida pessoal

Além da carreira, a atriz vive também um momento feliz a nível familiar. Helena Isabel é mãe do músico AGIR e, em fevereiro, tornou-se avó pela primeira vez, com o nascimento da pequena Camila.

Com uma postura positiva e disciplinada, Helena Isabel mostra que a idade não é um obstáculo para manter qualidade de vida. A sua partilha reforça a importância de cuidar do corpo e da mente para envelhecer com saúde e independência.