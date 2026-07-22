Aos 74 anos, Helena Isabel deslumbra com look de verão e recebe uma chuva de elogios: «Estonteante»

Helena Isabel voltou a conquistar os fãs com uma nova partilha nas redes sociais. Aos 74 anos, a atriz portuguesa continua a impressionar pela elegância, vitalidade e pela forma positiva como encara esta fase da sua vida.

Numa publicação recente, Helena Isabel mostrou-se a celebrar a chegada do verão com um conjunto em tons de rosa, numa série de fotografias que rapidamente chamaram a atenção dos seguidores. A atriz surgiu sorridente e descontraída, transmitindo a felicidade e o bem-estar que tem vivido nos últimos tempos.

A acompanhar as imagens, a artista escreveu apenas: «Verão 2026».

A nova publicação surge numa altura particularmente especial para Helena Isabel. Recorde-se que, recentemente, o filho da atriz, Afonso, e a companheira, Catarina Gama, foram pais de uma menina, um acontecimento que trouxe uma nova alegria à família e que faz com que este verão tenha um significado ainda mais especial para a atriz.

Nas fotografias partilhadas, Helena Isabel surge mais elegante do que nunca, exibindo um visual colorido e cheio de personalidade, algo que não passou despercebido aos admiradores.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios à atriz, com muitos seguidores a destacarem a sua beleza e carisma. Entre as mensagens, podem ler-se palavras como «Sempre uma presença cativante», «Sempre gira», «Maravilhosa Helena Isabel, adorei o look» e ainda «Beleza natural e estonteante».

Houve também quem sublinhasse a elegância da atriz ao longo dos anos, escrevendo: «Sempre bela. Sempre elegante.»

Aos 74 anos, Helena Isabel continua a ser uma das figuras mais acarinhadas do público português, provando que a idade é apenas um número e que a elegância, a energia e a alegria de viver permanecem intactas.