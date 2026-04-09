Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos

Helena Isabel Laureano, nome incontornável da televisão portuguesa, volta a dar que falar, desta vez não por um novo projeto, mas por uma transformação pessoal que está a inspirar muitos dos seus seguidores. A atriz decidiu fazer uma mudança na sua vida, com especial foco na dieta e no bem-estar, assumindo publicamente este novo capítulo.

A atriz de 58 anos, construiu uma carreira sólida após se destacar no mundo dos concursos de beleza, abrindo caminho para o sucesso na moda e na representação. Ao longo dos anos, participou em várias produções de grande audiência da TVI, como Fascínios, Ilha dos Amores, Flor do Mar e Mar de Paixão, tornando-se uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração. Em 2013, regressou aos ecrãs com Belmonte, onde voltou a demonstrar a sua versatilidade enquanto intérprete.

Mais recentemente, o seu nome esteve no centro de críticas relacionadas com a sua aparência física. Contudo, longe de se deixar abalar, Helena Isabel optou por transformar esse momento num ponto de viragem. A atriz decidiu olhar para si própria, redefinir prioridades e apostar numa mudança consciente, sobretudo ao nível da alimentação e do estilo de vida.

Foi nas redes sociais que partilhou, de forma discreta mas significativa, este novo desafio pessoal surpreendente: «Há decisões que tomamos em silêncio… e esta é uma delas. Comecei um novo desafio comigo, ao meu ritmo. E quero partilhar um pouco deste caminho por aqui.»

Estas palavras revelam uma abordagem serena e determinada, mostrando que a mudança não surge por pressão externa, mas sim por vontade própria e autocuidado.

A reação dos seguidores não tardou, enchendo a caixa de comentários de mensagens de apoio e incentivo. Entre as muitas respostas, destacam-se: «Que seja por si e não pelos outros que maior parte das vezes são maldosos e não nos querem bem. Sempre pela Helena!», «Muita força querida Laureano!!!» e «Durante o caminho: viva!!».

Este apoio demonstra que, apesar das críticas, o público continua ao lado da atriz, valorizando a sua autenticidade e coragem em partilhar um processo tão pessoal.

Mais do que uma transformação física, este momento representa uma mudança de mentalidade e de estilo de vida, onde o foco está no equilíbrio, na saúde e no respeito pelo próprio ritmo.