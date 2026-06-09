Após perder mais de 10 quilos, conhecida atriz revela incrível transformação

Helena Laureano partilhou uma publicação sincera sobre a sua transformação física e pessoal, revelando que perdeu 12,5 kg e que o resultado está «à vista». A atriz fala sem filtros sobre os benefícios da mudança, que vão além do corpo e passam pelo seu dia-a-dia.

Helena explicou que decidiu «começar a tratar mais» de si e que, com esse foco, conseguiu manter o progresso: «Hoje, com menos 12,5 kg, o resultado está à vista».

A atriz descreve os efeitos da perda de peso: «Sinto-me com mais energia, mais leveza e, acima de tudo, confiança em mim». A transformação não foi só física, mas também interna: «Eu sinto que esta transformação não foi só no corpo, mas sim também no meu dia-a-dia».

Helena Laureano mostrou-se motivada para continuar: «Este resultado dá-me mais confiança para continuar e, atenção, não vamos ficar por aqui». Na descrição, revê a experiência com uma frase resumida: «Quero continuar a cuidar de mim, da minha saúde e sentir-me cada vez melhor, por dentro e por fora».

A atriz revela também que a mudança trouxe facilidade para actos simples: «Coisas tão simples como subir e descer escadas deixaram de ser um esforço».

Helena mantém a promessa de partilhar mais sobre o percurso: «Vou dando novidades 🤍». A publicação confirma que a transformação foi facilitada, com acompanhamento personalizado, e que a atriz se sente «mais confiante, mais leve, com mais energia».

Recorde como a atriz estava em março, no começo da dieta: