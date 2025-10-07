«Sofri de violência doméstica»: Esta atriz enfrentou o mesmo drama na ficção e na vida real

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 4min
Foi sob os holofotes esta atriz viveu tempos negros sem ninguém saber.

Helena Isabel da Cunha Vaz Cardoso Laureano, de 58 anos, mais conhecida por Helena Isabel Laureano, nasceu em Sesimbra, a 4 de Outubro de 1967, e é uma ex-modelo e atriz portuguesa. A sua trajetória pública começou no universo dos concursos de beleza, um mundo que lhe abriu portas para uma carreira de sucesso nas áreas da moda e da representação.

Os seus papéis em produções televisivas de grande audiência, como “Fascínios”, “Ilha dos Amores”, “Flor do Mar” e “Mar de Paixão”, todas transmitidas pela TVI, consolidaram a sua reputação como uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração. Em 2013, Helena Isabel regressou aos ecrãs com a novela “Belmonte”, onde interpretou Anabela Milheiro, uma professora do ensino secundário — papel que demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade de dar profundidade e humanidade às personagens que encarna.

Relembre-se que na vida real, tal como nas novelas em que participou, foi vítima de violência doméstica, uma experiência dolorosa que marcou profundamente o seu percurso pessoal e artístico. Na ficção, interpretou personagens que viveram situações de abuso e sofrimento, trazendo para o ecrã uma verdade emocional que tocou o público. Na realidade, enfrentou esse drama com coragem, transformando a dor em força e tornando-se um exemplo de superação e resiliência, provando que é possível renascer depois da adversidade.

Em declarações emocionadas no programa de Manuel Luís Goucha, confessou: «Sofri de violência doméstica», sublinhando a força necessária para enfrentar esta situação traumática. Na televisão, deu corpo a personagens que viveram abusos e situações de sofrimento semelhantes, trazendo ao ecrã uma verdade emocional que tocou o público.

Ao longo da sua carreira, Helena Isabel Laureano soube reinventar-se, mantendo-se sempre fiel a uma postura de elegância, dedicação e autenticidade. Do brilho das coroas de beleza às luzes intensas dos estúdios de televisão, o seu percurso é o reflexo de uma mulher determinada, talentosa e admirada, que transformou o título de Miss num ponto de partida para uma carreira artística de mérito e reconhecimento.

