«Sofri de violência doméstica»: Esta atriz enfrentou o mesmo drama na ficção e na vida real

Helena Isabel da Cunha Vaz Cardoso Laureano, de 58 anos, mais conhecida por Helena Isabel Laureano, nasceu em Sesimbra, a 4 de Outubro de 1967, e é uma ex-modelo e atriz portuguesa. A sua trajetória pública começou no universo dos concursos de beleza, um mundo que lhe abriu portas para uma carreira de sucesso nas áreas da moda e da representação.

Os seus papéis em produções televisivas de grande audiência, como “Fascínios”, “Ilha dos Amores”, “Flor do Mar” e “Mar de Paixão”, todas transmitidas pela TVI, consolidaram a sua reputação como uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração. Em 2013, Helena Isabel regressou aos ecrãs com a novela “Belmonte”, onde interpretou Anabela Milheiro, uma professora do ensino secundário — papel que demonstrou, mais uma vez, a sua capacidade de dar profundidade e humanidade às personagens que encarna.

Relembre-se que na vida real, tal como nas novelas em que participou, foi vítima de violência doméstica, uma experiência dolorosa que marcou profundamente o seu percurso pessoal e artístico. Na ficção, interpretou personagens que viveram situações de abuso e sofrimento, trazendo para o ecrã uma verdade emocional que tocou o público. Na realidade, enfrentou esse drama com coragem, transformando a dor em força e tornando-se um exemplo de superação e resiliência, provando que é possível renascer depois da adversidade.

Em declarações emocionadas no programa de Manuel Luís Goucha, confessou: «Sofri de violência doméstica», sublinhando a força necessária para enfrentar esta situação traumática. Na televisão, deu corpo a personagens que viveram abusos e situações de sofrimento semelhantes, trazendo ao ecrã uma verdade emocional que tocou o público.

Ao longo da sua carreira, Helena Isabel Laureano soube reinventar-se, mantendo-se sempre fiel a uma postura de elegância, dedicação e autenticidade. Do brilho das coroas de beleza às luzes intensas dos estúdios de televisão, o seu percurso é o reflexo de uma mulher determinada, talentosa e admirada, que transformou o título de Miss num ponto de partida para uma carreira artística de mérito e reconhecimento.

