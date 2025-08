Atriz e cantora famosa assume: “Demos um dos maiores passos da nossa vida”

Sete anos de amor, cumplicidade e muitas aventuras. Foi assim que a atriz e cantora Helga Posser, das Just Girls, e figura bem conhecida do público português, celebrou uma data muito especial na sua vida pessoal, o aniversário de casamento.

Na sua conta de Instagram, Helga partilhou um conjunto de fotos marcantes ao lado do companheiro, relembrando o dia em que disseram “sim” perante amigos e familiares. Mas não foi apenas o vestido de sonho ou o cenário mágico do Cristo Rei que ficou na memória. «Faz hoje 7 anos que demos um dos maiores passos nas nossas vidas», começou por escrever na legenda da publicação.

Com emoção e muita felicidade, a artista fez um balanço destes anos partilhados: «Já passámos por tanta coisa, mudámos de país duas vezes, já tivemos três casas, dois cães, 1001 viagens, risos, discussões e a nossa maior aventura: o nosso filho». A partilha rapidamente emocionou os seguidores, que elogiaram o momento.

Num tom descontraído, Helga ainda brincou com uma das imagens: «A última foto pareço uma princesa a renascer, tinha que pôr 😂😇». O momento foi recebido com carinho e muitos elogios nos comentários. «Tão fofos 🥹 tanto orgulho em ti meu amor !!❤️», escreveu uma seguidora. «7 anos, já? Parabéns Kikos ❤️», comentou outra seguidora. «Estavam lindos ❤️❤️❤️ Adoro o vestido ❤️❤️❤️ e casaram no Cristo Rei, um sítio mágico e lindo… ❤️❤️❤️», acrescentou ainda mais uma fã.

Entre mudanças de país, projetos profissionais e desafios da vida em casal, Helga mostra que o amor verdadeiro é feito de entrega e construção diária.

A vocalista das Just Girls tem passado mais tempo em Portugal, devido aos concertos da banda.

Mas, é fora dos palcos, na intimidade da sua vida familiar, que Helga continua a conquistar os corações dos seus seguidores.

Sete anos depois do grande “sim”, a cantora mostra que continua a viver o amor com a mesma alegria do primeiro dia. E, ao que tudo indica, com muitos mais capítulos felizes ainda por escrever.