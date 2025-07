Longe da confusão, rodeado de natureza e com uma paisagem idílica: o lugar onde Rosa Bela e Carlos Areia casaram

Rosa Bela, 33 anos, e Carlos Areia, 81, já disseram o “sim”. Depois de 16 anos de namoro e noivos desde 2019, o casal oficializou a relação este domingo, 27 de julho de 2025, numa cerimónia romântica realizada na Herdade da Emberiza, em Alenquer — um cenário idílico, rodeado de vegetação e animais, a cerca de 20 minutos de Lisboa.

“Sim!” com natureza por testemunha

A escolha da Herdade da Emberiza reforçou o registo íntimo, afetivo e muito pessoal da cerimónia, num ambiente descontraído, em total comunhão com a natureza: «A natureza imensa em que está envolvida, a belíssima paisagem a perder de vista sobre toda planície do Ribatejo onde se vislumbra o rio Tejo a brilhar, são características que todos contemplam e desfrutam naturalmente de uma atmosfera encantadora».

O vestido de noiva e o fato do noivo: elegância com personalidade

Depois de várias partilhas nas redes sociais sobre a escolha do vestido, Rosa Bela surgiu radiante num modelo elegante e romântico, que combinava na perfeição com o ambiente bucólico da cerimónia. O vestido era branco pérola sem manga, com uma cauda e com detalhes em renda, conferindo-lhe um ar clássico mas moderno. O penteado apanhado realçou a beleza natural da atriz, que optou por uma maquilhagem leve e luminosa.

Carlos Areia, por sua vez, usou um fato bege de corte tradicional, num look sóbrio e sofisticado, mas com um toque descontraído, à imagem da celebração. O ator não escondeu a emoção ao ver a noiva a caminhar na sua direção.

Família, amigos… e muitas caras conhecidas

O enlace contou com a presença de familiares e amigos, entre eles várias caras bem conhecidas da televisão portuguesa, como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte que fizeram questão de celebrar o momento ao lado dos noivos. Mas a convidada de peso, que até cantou e encantou foi Aurea.