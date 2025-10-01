Apaixonei-me pelo melhor amigo do meu marido. A minha cabeça só pensa nele

Este é um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real

Vou contar-vos a minha história. Chamo-me Maria do Carmo e tenho 36 anos. Sempre vivi guiada pela certeza, pelo previsível. Surpresas nunca foram minhas aliadas; o inesperado sempre me assustou. Cresci acreditando que a felicidade residia na segurança de uma vida bem traçada — sem desvios, sem riscos, sem quedas. Para mim, a estabilidade era sinónimo de paz.



Eu e o Afonso éramos o casal perfeito. Crescemos juntos: nossos pais eram amigos, fomos colegas de escola e, mais tarde, transformámos uma amizade antiga em amor. O nosso casamento foi uma festa memorável — tão grandiosa que, anos depois, ainda se falava dele como “o casamento da Carminho e do Afonso”. Flores infinitas, música até o amanhecer, abraços, lágrimas, promessas. Naquele dia senti-me inteira, como se finalmente tivesse encontrado o meu lugar no mundo, uma sensação de completude que pensei ser eterna.



Foi provavelmente no meu casamento que conheci o Salvador, amigo do Afonso. Mas a memória desse instante é turva, como se olhasse através de um vidro embaçado. Foi um momento fugaz, quase irrelevante na altura. O tempo passou e pouco nos vimos. Salvador seguiu a sua vida — casou, foi viver para Londres com a mulher. Quando regressaram a Portugal, o acaso tratou de colocar-nos à mesma mesa novamente. Vieram jantares, reencontros, e a sua mulher, sempre doce e afável, tornou-se também minha amiga.



A amizade progrediu. Houve um fim de semana no Alentejo que ficou gravado na minha memória como uma pintura delicada: sol dourado, tempo suspenso, cada detalhe parecia cuidadosamente iluminado. Esperávamos o nosso primeiro bebé, e o Salvador e a mulher também. Era como se o destino, brincalhão e silencioso, tivesse alinhado os nossos caminhos, criando uma proximidade quase imperceptível, mas profundamente marcante. Nossos destinos entrelaçavam-se de forma discreta, mas inevitável: filhas nascidas no mesmo mês, rapazes com dias de diferença dois anos depois. Cada coincidência parecia criar uma ponte invisível. Sentia, sem compreender plenamente, que algo maior germinava, silencioso, mas inevitável.



Vieram as férias no Algarve. “E se passássemos férias juntos?” sugeriu o Afonso. Alugámos uma casa enorme: crianças correndo com braçadeiras, adultos jogando cartas, jantares ruidosos. Mas, à noite, quando o barulho se aquietava, eu fugia para o terraço a fumar. E era lá que o Salvador aparecia, silencioso, notívago confesso, ocupando o espaço que eu deixava vazio para mim mesma.



Gostávamos dos mesmos filmes, daqueles que nos faziam rir e chorar ao mesmo tempo, e das mesmas séries, discutindo teorias e personagens como se fossem confidências secretas. Partilhávamos o mesmo sentido de humor, aquele tipo de riso que surge sem aviso, cheio de cumplicidade, capaz de transformar um silêncio constrangedor em algo leve e precioso. Era como se, ao falar e rir juntos, estivéssemos a construir um mundo só nosso, onde nada mais importava além da conversa, do olhar cúmplice, da troca de piadas que ninguém mais entenderia.



Cada sorriso dele despertava em mim uma estranha familiaridade, como se já conhecesse aquela alegria em outras vidas, e cada referência a um filme ou série que ambos amávamos se tornava um pequeno ritual secreto que nos aproximava ainda mais, silenciosa, irresistivelmente. Não era atraente de forma convencional. Baixo, compacto, traços quase ásperos. Mas havia nos olhos dele algo que eu não podia ignorar: profundidade, vivacidade, rugas finas que guardavam histórias de mundos que eu só sonhara conhecer. Olhos que pareciam ler a minha alma e devolver-me pedaços de mim que julgava perdidos.

Voltámos a Lisboa e a tensão entre nós tornou-se palpável, quase elétrica. Salvador desafiou-nos para jogar padel; morávamos perto, e duas vezes por semana encontrávamo-nos os quatro no clube do bairro. Eu ansiava por esses encontros e dava por mim a comprar conjuntos novos para ir mais bonita: “Vais sempre tão gira”, brincava o Afonso.

No verão seguinte, alugámos novamente a mesma casa no Algarve. Na primeira noite, encontrei Salvador no terraço. “Estava com esperança que não tivesses deixado de fumar”, disse ele. Rimos. Quinze noites depois, sob o luar, a conversa prolongava-se em troca infinita de cumplicidade. Durante o dia, pairava o desconforto, os silêncios carregados de palavras não ditas. Queria falar com ele a toda hora, mas a sós. Ansiava pelas nossas noites no terraço. O Afonso percebeu: “De que falas tanto com o Salvador?” — e eu desviava o olhar, sem resposta.



Quando as férias terminaram e voltámos a Lisboa, retomámos o padel com uma intensidade que ia além do jogo. A mulher de Salvador estava de novo à espera de bebé e deixou de ir e o Afonso, sempre absorvido pelos seus afazeres, raramente aparecia, e essa ausência silenciosa transformava cada encontro com Salvador num pequeno ritual de cumplicidade. Depois dos jogos, prolongávamos as conversas; cada palavra, cada riso contido, cada silêncio compartilhado carregava uma tensão que nos prendia e aproximava, sem precisarmos de admitir.



E então aconteceu: deixámo-nos levar. Não foi casualidade, foi inevitável. O meu casamento, adormecido na rotina, não podia competir com a vertigem de me sentir viva de novo. Apaixonei-me. Cada toque dele era uma tempestade, cada olhar uma promessa proibida. A culpa esmagava-me, mas a paixão queimava-me de forma que eu não podia negar.



Tentámos acabar, tentámos conter-nos, mas havia algo mais forte que a razão, algo que escapava ao controle e se recusava a ser ignorado. Cada tentativa de afastamento transformava-se numa luta interna, um conflito silencioso entre culpa e desejo, entre lealdade e necessidade de nos sentirmos vivos. Dias tornaram-se semanas, semanas em meses, e a intensidade do que sentíamos crescia como uma maré impossível de deter. Encontrávamo-nos em hotéis discretos, nas nossas casas, em qualquer espaço que pudesse conter-nos longe do mundo, criando pequenos universos secretos onde apenas existíamos nós dois. Cada toque, cada olhar furtivo, cada suspiro partilhado era uma confirmação silenciosa de que não havia escapatória; estávamos enredados num vínculo que queimava e encantava ao mesmo tempo, impossível de descrever, impossível de negar.

Quando estávamos os quatro juntos, via-o com a mulher e a minha mente incendiava-se de ciúme, desejo, arrependimento. Salvador repreendia-me em privado: “Tens que estar mais calma, não podes dar nas vistas”. Mas eu não conseguia; os meus dias giravam apenas em torno de vê-lo.

Aos poucos, os encontros tornaram-se menos frequentes. Ele demorava mais a responder às mensagens, faltava aos jogos de padel e, quando aparecia, parecia distraído, distante. Cada vez que o via, sentia um frio nos olhos dele, uma distância que não sabia como preencher.

A ausência não era só física; era a mudança na presença, a falta de atenção nos detalhes que antes faziam parte da nossa rotina — o riso partilhado, as conversas sem pressa, a cumplicidade silenciosa. E isso doía mais do que qualquer separação, porque mostrava que algo dentro dele já tinha mudado, mesmo sem palavras. Até ao dia em que Salvador escolheu: escolheu a mulher, escolheu a vida que já tinha. Partiram de novo para Londres, uma partida precipitada com sabor a fuga. Fugia de mim?



Ficou o eco da sua ausência e a lembrança de tudo o que nunca mais poderia ser. Perder o Salvador foi como perder uma parte de mim. Não era só um amor, era o cúmplice com quem eu ria, com quem partilhava filmes, séries e aquele sentido de humor que ninguém mais entendia. Cada silêncio, cada piada não dita, cada olhar que antes nos unia tornou-se agora uma lembrança dolorosa de tudo o que nunca mais terei.



Hoje vivo entre a rotina e a memória. Salvador foi o espelho onde vi uma Maria do Carmo diferente: mais leve, mais livre, mais inteira. Mas também foi o abismo, a prova de que algumas paixões não sobrevivem sem destruir tudo à volta. Agora, que acordo aos poucos deste amor, penso em como traí o meu marido, nos meses de mentiras que construí, nas pequenas falsidades que se acumulavam dia após dia. Cada sorriso de Salvador, cada encontro furtivo, cada palavra partilhada carregava consigo o peso da culpa que eu tentava ignorar, mas que nunca me deixou em paz.



Quase todos invejam a minha vida, mas apenas eu conheço as fissuras sob a superfície do “casal perfeito”. E, mesmo com a dor, com a culpa, guardo a lembrança de um amor que me fez sentir viva como nunca.

Sou Maria do Carmo. Tenho 36 anos. E carrego comigo a história de um amor proibido, devastador e impossível de esquecer.

