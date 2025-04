Vem aí em «A Fazenda»: Januário corre o risco de perder tudo

Em «A Fazenda», Weza (Cláudia Semedo) acaba de falar com Daniela (Soraia Tavares), dizendo a Januário (Hoji Fortuna) que a filha regressa amanhã trazida por Samuel, com quem se cruzou em Benguela. Januário disfarça o seu pânico.

Weza pergunta a Januário se tem alguma coisa contra Samuel, dizendo que percebeu que ele ficou incomodado por ele estar com Daniela, vincando que as vilãs ali são Maura e Lukenia (Rita Cruz) e não o rapaz. Daniela chega com Samuel, Januário disfarça a sua tensão.

Samuel diz ir aproveitar ter vindo à fazenda para tratar de uns assuntos, saindo. Januário vai atrás dele e Samuel diz-lhe querer ir falar com Gaspar para lhe explicar que nunca quis dar nenhum golpe.

Samuel chega para falar com Gaspar (Nuno Lopes), que confirma que ele tem mesmo muitas explicações para lhe dar.

Januário diz a Lukenia que corre o risco de perder tudo se Samuel contar a verdade a Gaspar.

Recorde-se que, anteriormente, Lukenia tinha dado a entender que Samuel era filho de Januário: