Vem aí em «A Fazenda»: Januário e Talu fazem confissão inesperada

  • Há 54 min
Vem aí em «A Fazenda»: Januário e Talu fazem confissão inesperada

No fim, Talu ouve o que não quer.

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) contém a sua fúria a olhar para Januário (Hoji Fortuna), Weza (Cláudia Semedo) e Lucas a chegarem carregados de coisas para se mudarem lá para casa. Lukenia tenta impedir aquela mudança, mas Weza vinca não ir deixar que Daniela (Soraia Tavares) fique à mercê dela. Lukenia riposta que se quisesse lhe roubava Januário e Weza atira-se a ela, ficando ambas a lutarem descontroladas. Januário e Talu separam-nas.

Januário culpabiliza-se a Talu (Evandro Gomes) de ser o responsável pelos desentendimentos de Weza e Lukenia, admitindo que ficou desolado quando Lukenia o deixou, mas que percebeu que era com Weza que devia ficar. Talu revela a Januário que casou com Zuri para salvar Eva de ser presa, mas infelizmente Lukenia o enganou e não lhe deu a pen com o vídeo que a tramava. Januário diz a Talu que ele vai acabar por perceber que é com Zuri que vai ser feliz.

De relembrar que, na realidade, Januário ainda gosta de Lukenia:

