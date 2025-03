Vem aí em «A Fazenda»: Januário faz um pedido de última hora a Gaspar

Exclusivo «A Fazenda»: Januário faz descoberta chocante e obriga Daniela a casar com Ary

Em «A Fazenda», Weza (Cláudia Semedo), a preparar o espaço para o alembamento, não consegue evitar olhar derretida para Januário muito bem arranjado, mas vinca querer mesmo separar-se dele. Januário (Hoji Fortuna) afasta-se chateado. Weza olha irritada para Lukenia (Rita Cruz) a aproximar-se.

Weza arrasta Lukenia para o café, dizendo não querer confusões no dia do alembamento de Daniela. Lukenia insiste querer estar presente, arrogando também ser da família, dizendo a Weza que tem de esquecer o seu caso com Januário, que já foi há muitos anos.

Januário pede a Gaspar (Nuno Lopes) que seja o padrinho de Daniela no alembamento, dizendo que o seu irmão não vai poder comparecer. Gaspar, ainda que avisando Januário que continua zangado com ele por ter escondido ser pai de Talu, assente ajudá-lo.

