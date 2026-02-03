Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»

Catarina Gouveia vive dias de grande apreensão. Esta segunda-feira, 2 de fevereiro, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo emotivo sobre o estado de saúde do marido, Pedro Melo Guerra, que se encontra internado desde o passado dia 30 de janeiro.

Numa publicação sentida, Catarina revelou que a situação apanhou toda a família de surpresa. Conhecido pelo bom humor e pelas partidas que costuma pregar à mulher, o empresário acabou por protagonizar, sem querer, o “susto” mais difícil de todos. “De todos os sustos que já apanhei, este foi o que menos gostei”, confessou a atriz.

Segundo descreveu, na manhã de sexta-feira, Pedro despediu-se da família sem que nada fizesse prever que não regressaria a casa nesse mesmo dia. Desde então, Catarina Gouveia vive a quarta noite consecutiva com “a cama meia vazia”, assumindo, sem rodeios, a dificuldade em lidar com a ausência do companheiro. “Já percebemos que, cá em casa, não sabemos viver sem ti. Podes voltar, por favor?”, escreveu, num apelo carregado de emoção.

Ao longo do texto, a atriz fez questão de elogiar o marido, destacando o seu carácter, dedicação à família e valores humanos. “És Homem, com aquele H gigante, que coloca o amor e o respeito pela família acima de tudo”, sublinhou, mostrando-se confiante de que a onda de carinho que tem recebido irá ajudar na recuperação.

Apesar da partilha pública, não foram revelados detalhes sobre o motivo do internamento, sabendo-se apenas que Pedro Melo Guerra está a realizar vários exames médicos. Catarina terminou a mensagem com esperança, garantindo que a família está pronta para o receber em casa e cuidar dele “em regime tudo incluído, muito melhor do que o do hospital”.

A publicação rapidamente encheu a caixa de comentários com mensagens de força, apoio e votos de rápidas melhoras. “Dará tudo certo”, “Força, Pedro” e “As melhoras” foram algumas das palavras deixadas por seguidores, amigos e fãs, que se uniram em torno da atriz neste momento delicado.

Até ao momento, Catarina Gouveia não prestou mais esclarecimentos, mantendo o foco na recuperação do marido e no apoio da família.

