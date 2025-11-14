Acabe com a humidade e o mofo: eis a receita simples de um desumidificador natural

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

A humidade em casa, sobretudo em espaços como a casa de banho, pode tornar-se um verdadeiro incómodo. Para além de provocar odores desagradáveis, favorece o aparecimento de bolor e representa um risco para a saúde e o bem-estar. Felizmente, existe uma forma simples, económica e sustentável de resolver o problema: preparar um desumidificador caseiro.

A página italiana de Instagram Rimedi Naturali partilhou uma receita prática que pode ser feita apenas com ingredientes que normalmente já tem em casa.

Ingredientes necessários:

Sal grosso

Um frasco de vidro

Um pedaço de tecido (como algodão ou linho)

Cascas de citrinos frescos (limão, laranja ou tangerina)

Como fazer o desumidificador caseiro:

Meça a quantidade de sal necessária para encher o frasco de vidro e coloque-o numa frigideira.

Toste o sal em lume médio durante alguns minutos para eliminar qualquer humidade já existente.

Transfira o sal ainda quente para o frasco de vidro e junte as cascas de citrinos frescos. O calor do sal ajuda a libertar os óleos essenciais das cascas, criando um aroma agradável.

Cubra a abertura do frasco com o tecido e prenda-o com o aro da tampa ou com um elástico.

Deixe o frasco repousar durante alguns dias para que o sal absorva totalmente os óleos essenciais e comece a atuar como desumidificador.

Após esse tempo, o seu desumidificador está pronto a ser usado. Coloque-o na casa de banho ou em qualquer outro local onde a humidade seja um problema. Para além de absorver a humidade, deixará no ar um perfume fresco e cítrico.

Dica extra: quando o sal estiver saturado de humidade, basta secá-lo novamente na frigideira e reutilizá-lo. Assim, o seu desumidificador torna-se ainda mais duradouro e económico.