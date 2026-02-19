Fica a poucas horas de Portugal e tem calor o ano inteiro: «Uma ótima hipótese»

A atriz Sandra Silva voltou a escolher Cabo Verde como destino de férias, mais concretamente à Ilha do Sal, e não poupou elogios. Com voos diretos, clima quente durante todo o ano e praias paradisíacas, este destino continua a conquistar cada vez mais portugueses.

«Cabo Verde é como o nosso Algarve»

Após a viagem, Sandra Silva partilhou a sua experiência e deixou uma recomendação clara:

«A minha opinião sincera sobre Cabo Verde: eu costumo dizer que Cabo Verde é como o nosso Algarve. É um destino quente, perto, o voo é direto.»

A atriz recordou ainda que visitou o arquipélago pela primeira vez quando o filho tinha apenas 11 meses, reforçando que é um destino particularmente indicado para famílias com bebés e crianças.

Cuidados a ter durante a viagem

Apesar das vantagens, Sandra Silva alertou para alguns cuidados básicos de saúde que devem ser tidos em conta:

Não lavar os dentes com água da torneira

Evitar ingerir água durante o banho

Não consumir comida crua

Pedir fruta com casca e descascá-la pessoalmente

Segundo a atriz, estes hábitos tornam-se naturais rapidamente e não limitam a experiência de férias.

Um arquipélago de beleza vulcânica

Cabo Verde é composto por dez ilhas de origem vulcânica e destaca-se por combinar:

Paisagens naturais impressionantes

Cultura rica e autêntica

Hospitalidade calorosa

Embora o português seja a língua oficial, o crioulo domina o dia a dia e traduz a identidade do povo cabo-verdiano.

Ilha do Sal: o paraíso das praias

Entre todas as ilhas, a Ilha do Sal continua a ser a mais procurada pelos turistas portugueses. As razões são claras:

Praias de areia branca

Águas cristalinas

Condições ideais para windsurf e kitesurf

Resorts em regime tudo incluído

Atualmente, é possível encontrar programas de uma semana — com voos diretos e hotel — a partir de cerca de 700 euros, tornando o destino relativamente acessível.

O destino onde até os pés de chumbo dançam

Cabo Verde não vive apenas de sol e mar. A música é parte essencial da sua alma cultural. O país viu nascer nomes incontornáveis como:

Cesária Évora

Bana

Tito Paris

Géneros como a morna, a coladeira e o funaná garantem noites animadas e experiências culturais autênticas.

Gastronomia que conquista

Outro dos grandes atrativos é a comida tradicional. Entre os pratos mais emblemáticos destacam-se:

Cachupa — semelhante ao rancho português, mas com milho como base

Caldo de peixe fresco

Sobremesas típicas locais

Pontche — bebida feita com rum, lima e cravinho

Água do mar a 28 graus

Para quem procura calor garantido, Cabo Verde raramente desilude:

Temperatura do mar: entre 24 °C e 28 °C

Temperatura do ar: entre 24 °C e 30 °C

Meses mais chuvosos: setembro e outubro

Clima mais seco: novembro a julho

Ou seja, praticamente todo o ano é boa altura para visitar.

A apenas quatro horas de Portugal

Chegar ao destino é simples. Companhias como a TAP e a easyJet operam voos diretos para a Ilha do Sal, com duração média de cerca de quatro horas.

Vale a pena visitar Cabo Verde?

Com clima tropical todo o ano, praias de sonho, cultura vibrante e voos diretos desde Portugal, Cabo Verde afirma-se como uma das melhores escapadinhas de sol para os portugueses.

Tal como resume Sandra Silva: «Cabo Verde nesta altura é uma ótima hipótese.»