Fica a poucas horas de Portugal e tem calor o ano inteiro: «Uma ótima hipótese»

A atriz Sandra Silva voltou a escolher Cabo Verde como destino de férias, mais concretamente à Ilha do Sal, e não poupou elogios. Com voos diretos, clima quente durante todo o ano e praias paradisíacas, este destino continua a conquistar cada vez mais portugueses.
«Cabo Verde é como o nosso Algarve»
Após a viagem, Sandra Silva partilhou a sua experiência e deixou uma recomendação clara:
«A minha opinião sincera sobre Cabo Verde: eu costumo dizer que Cabo Verde é como o nosso Algarve. É um destino quente, perto, o voo é direto.»
A atriz recordou ainda que visitou o arquipélago pela primeira vez quando o filho tinha apenas 11 meses, reforçando que é um destino particularmente indicado para famílias com bebés e crianças.
Cuidados a ter durante a viagem
Apesar das vantagens, Sandra Silva alertou para alguns cuidados básicos de saúde que devem ser tidos em conta:
- Não lavar os dentes com água da torneira
- Evitar ingerir água durante o banho
- Não consumir comida crua
- Pedir fruta com casca e descascá-la pessoalmente
Segundo a atriz, estes hábitos tornam-se naturais rapidamente e não limitam a experiência de férias.
Um arquipélago de beleza vulcânica
Cabo Verde é composto por dez ilhas de origem vulcânica e destaca-se por combinar:
- Paisagens naturais impressionantes
- Cultura rica e autêntica
- Hospitalidade calorosa
Embora o português seja a língua oficial, o crioulo domina o dia a dia e traduz a identidade do povo cabo-verdiano.
Ilha do Sal: o paraíso das praias
Entre todas as ilhas, a Ilha do Sal continua a ser a mais procurada pelos turistas portugueses. As razões são claras:
- Praias de areia branca
- Águas cristalinas
- Condições ideais para windsurf e kitesurf
- Resorts em regime tudo incluído
Atualmente, é possível encontrar programas de uma semana — com voos diretos e hotel — a partir de cerca de 700 euros, tornando o destino relativamente acessível.
O destino onde até os pés de chumbo dançam
Cabo Verde não vive apenas de sol e mar. A música é parte essencial da sua alma cultural. O país viu nascer nomes incontornáveis como:
- Cesária Évora
- Bana
- Tito Paris
Géneros como a morna, a coladeira e o funaná garantem noites animadas e experiências culturais autênticas.
Gastronomia que conquista
Outro dos grandes atrativos é a comida tradicional. Entre os pratos mais emblemáticos destacam-se:
- Cachupa — semelhante ao rancho português, mas com milho como base
- Caldo de peixe fresco
- Sobremesas típicas locais
- Pontche — bebida feita com rum, lima e cravinho
Água do mar a 28 graus
Para quem procura calor garantido, Cabo Verde raramente desilude:
- Temperatura do mar: entre 24 °C e 28 °C
- Temperatura do ar: entre 24 °C e 30 °C
- Meses mais chuvosos: setembro e outubro
- Clima mais seco: novembro a julho
Ou seja, praticamente todo o ano é boa altura para visitar.
A apenas quatro horas de Portugal
Chegar ao destino é simples. Companhias como a TAP e a easyJet operam voos diretos para a Ilha do Sal, com duração média de cerca de quatro horas.
Vale a pena visitar Cabo Verde?
Com clima tropical todo o ano, praias de sonho, cultura vibrante e voos diretos desde Portugal, Cabo Verde afirma-se como uma das melhores escapadinhas de sol para os portugueses.
Tal como resume Sandra Silva: «Cabo Verde nesta altura é uma ótima hipótese.»