Catarina Siqueira podia ter sido apanhada pelos fogos: «Estou arrepiada... sem palavras»

Portugal tem estado a arder e todos têm estado em pânico com o deflagrar dos incêndios.

Catarina Siqueira e a filha estiveram quase a rumar do Porto para Lisboa, esta segunda-feira (16 de setembro de 2024). No entanto, a atriz mudou de ideias a tempo e acabou por seguir caminho mais cedo.

O coração da artista está em pânico com o sucedido: «Neste momento só "rezo por quem lá está, seja e, que circunstância for. Ontem estava com a Luz no Porto e, ainda que tarde, decidi vir ontem para Lisboa. Não imagino o que seria estar com a minha filha no carro, na situação e, que estão todas estas pessoas. Estou arrepiada há uma hora, sem palavras».

Recorde-se que, esta terça-feira, o país tem vários fogos ativos e que estão a avançar mais rapidamente por conta do vento e do calor.