Longe de Portugal, Catarina Gouveia está destroçada: «Era suposto estar feliz»

Esta quarta-feira, Catarina Gouveia fez uma partilha, na sua conta de Instagram, onde revela que está em Londres, mas que o seu coração está em Portugal.

«Era suposto estar feliz», começou por escrever.

De seguida, explicou que os incêndios que têm estado ativos, deixaram-na destroçada:

«Vim em trabalho, a Londres, com uma grupeta de pessoas maravilhosas, a convite de uma marca, na promessa de revolucionar os meus dias e a minha produtividade, mas os nossos corações estão completamente despedaçados, a ver que o nosso país volta a viver um verdadeiro cenário de horror! Todos os anos, combatemos a mesma guerra, o mesmo pesadelo. Até quando Portugal? Até quando?!».

«Um abraço apertado a todos os nossos bombeiros, às famílias dos bombeiros e a todas as pessoas que estão a ser afetadas por este horror», concluiu, deixando uma menagem de força.

De relembrar que Catarina Gouveia é atriz e influenciadora digital e que ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.