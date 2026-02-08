Ex-namorada de Isaac Alfaiate luta contra três doenças autoimunes: «Não desistam»

Inês Abrantes é uma apresentadora de televisão, personal trainer e influenciadora digital portuguesa, reconhecida não só pelo seu trabalho na comunicação, mas também pelo papel ativo que desempenha na sensibilização para a saúde e bem-estar. Licenciada em Gestão Desportiva e instrutora de kickboxing, Inês tem usado a sua visibilidade para partilhar experiências pessoais e inspirar os seus seguidores a cuidarem da sua saúde de forma consciente.

Entre os desafios que enfrentou, destaca-se o diagnóstico de três doenças autoimunes, incluindo a Diabetes tipo 1, artrite reumatoide condição que a tornou ainda mais determinada em ajudar outros a compreenderem e gerirem estas situações complexas.

Para além da sua vida profissional, Inês Abrantes manteve uma relação mediática de oito anos com o ator Isaac Alfaiate, que terminou em 2023. Apesar do término, a apresentadora continuou a partilhar mensagens de força, resiliência e inspiração com os seus seguidores.

Recentemente, Inês partilhou um vídeo inspirador nas redes sociais, abordando de forma aberta e motivadora o seu dia a dia com Diabetes tipo 1 e o impacto de outras doenças autoimunes. No vídeo, a apresentadora deixou uma mensagem clara para quem enfrenta situações semelhantes: «Falo muito mais sobre diabetes tipo 1 aqui do que sobre AR e sei que desse lado estão muitos guerreiros a lutar contra variadíssimas autoimunes. Um dia mau não é uma vida má. Peçam segundas e terceiras opiniões, estudem e leiam sobre casos iguais ao vosso e acima de tudo aceitem mas não desistam de procurar viver o melhor possível ♥️»

A publicação gerou uma onda de comentários emotivos e de apoio, refletindo o impacto positivo que Inês tem nos seus seguidores. Entre as mensagens destacam-se: «Muito orgulho nesta partilha ❤️ Já sabes!»

«Que inspiração 💪❤️ obrigada pela partilha» «Força miúda»; «Obrigada Inês por seres uma inspiração para todos nós»; «Uma mulher cheia de força! Parabéns!!»; «Obrigada por esta partilha tão vulnerável!! És incrível».

A coragem de Inês Abrantes em partilhar a sua experiência com doenças autoimunes vai além da sua vida pessoal: inspira milhares de pessoas a enfrentar os seus próprios desafios de saúde com conhecimento, aceitação e força. O seu exemplo reforça a importância de informar-se, procurar segundas opiniões médicas e nunca desistir de viver da melhor forma possível, mesmo perante obstáculos complexos.