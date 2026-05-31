«Tenho de viver com isto para sempre»: Inês Abrantes, ex-namorada de Isaac Alfaiate, enfrenta batalha contra doença

Inês Abrantes é uma apresentadora de televisão, personal trainer e influenciadora digital portuguesa, reconhecida não apenas pelo seu trabalho na comunicação, mas também pelo papel ativo que desempenha na sensibilização para a saúde e bem-estar. Licenciada em Gestão Desportiva e instrutora de kickboxing, tem utilizado a sua visibilidade pública para partilhar experiências pessoais e incentivar os seguidores a adotarem hábitos mais conscientes e saudáveis.

Ao longo da sua vida, Inês Abrantes enfrentou desafios significativos, entre os quais se destaca o diagnóstico de três doenças autoimunes, incluindo Diabetes tipo 1 e artrite reumatoide. Estas condições tornaram-se um ponto central na sua forma de comunicar, reforçando a sua determinação em ajudar outros a compreender melhor estas doenças e a lidar com a sua complexidade no dia a dia.

Para além da vertente profissional, a apresentadora manteve uma relação mediática de oito anos com o ator Isaac Alfaiate, que terminou em 2023. Apesar do fim da relação, Inês Abrantes tem continuado a partilhar mensagens de força, resiliência e motivação, mantendo uma ligação próxima com os seus seguidores.

Recentemente, a apresentadora voltou a abrir o coração nas redes sociais, ao refletir sobre a sua experiência com a diabetes e os medos associados ao futuro da doença e à dependência de insulina. Num dos seus desabafos, escreveu: «Parei só para fazer esta reflexão. Provavelmente quem não tem DT1 ou não convive com ela de perto, nunca sentiu nada do que estou para aqui a falar mas… muitos outros sentirão isto também»

Num vídeo gravado dentro do carro, após passar pela farmácia para levantar a sua insulina mensal, Inês explicou de forma emotiva o impacto diário da doença:

«Entrei agora no carro, parei na farmácia para ir buscar a minha dose mensal de insulina e parei para pensar quão alucinante é viver com diabetes tipo 1 sabendo que o líquido que está dentro destas caixinhas é aquilo que nos salva a vida e que para vivermos diariamente temos de injetar microdoses deste líquido, mas se injetarmos a mais podemos morrer. Se injetarmos a menos, podemos morrer. E quão louco é fazer toda esta gestão e pensar que não podemos viajar sem isto, não podemos ir viver para um país onde a insulina não seja um acesso garantido, não podemos sair de casa sem isto, não podemos ir almoçar ou jantar fora sem insulina. E deixa-me a pensar que eu hoje tenho que parar aqui na farmácia e tenho acesso a isto, que apesar de custar 40 euros esta caixa, eu tenho acesso gratuitamente no meu país. Mas eu vou viver para o resto da vida, dependente de insulina. E como é que será? Como é que será no futuro? Deixa-me a pensar, ao mesmo tempo, não é algo com que eu viva com uma preocupação constante, porque senão não dá para viver. Mas deixa-me a pensar que enquanto eu for viva, eu vou precisar de insulina. Não consigo viver sem ela».

Ora veja:

A partilha gerou uma forte onda de reações por parte dos seguidores, que deixaram mensagens de apoio e empatia. Entre os comentários destacam-se: «O que me deixa a pensar é como estamos em 2026 e a medicina ainda não inventou a cura para as diabetes», «A minha mãe era diabética e sei bem o que está a passar, pode ser que um dia não seja preciso no futuro, adoraria que houvesse uma cura no futuro força», «Cansativo demais. Fisicamente e psicologicamente. ❤️ boa sorte na tua jornada diária! Somos lutadores ❤️», «É mesmo alucinante! Força» e «A ciência evolui todos os dias... Para quem tiver Fé, Deus, é um Deus que cura!», entre muitas outras mensagens de apoio.

Com esta nova reflexão pública, Inês Abrantes volta a reforçar o seu papel enquanto voz ativa na sensibilização para a diabetes tipo 1, dando visibilidade às dificuldades diárias associadas à doença e promovendo uma maior consciência social sobre esta realidade.