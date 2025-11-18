A Fazenda

Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

  • Há 3h e 7min
Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida

Mudança radical.

A atriz Inês Aguiar, de 27 anos, anunciou nas suas redes sociais que se encontra a preparar uma nova etapa da sua vida: a mudança para uma casa nova. Na sua página de Instagram, a intérprete revelou detalhes do projeto e aproveitou para destacar o trabalho do gabinete de arquitetura que a acompanha. “Vou mudar de casa e estão comigo em todo o projeto, desde as alterações estruturais aos detalhes de decoração”, escreveu Inês, deixando claro que está envolvida em cada fase da transformação do novo lar. O entusiasmo da atriz é visível, mostrando-se ansiosa por transformar o espaço na sua nova residência.

Esta mudança surge numa fase em que Inês Aguiar se encontra cada vez mais afastada de Viktor Gyökeres, também de 27 anos, atualmente a viver em Inglaterra, de quem se terá separado. A atriz parece determinada a virar uma nova página na sua vida pessoal, aproveitando este momento para fazer alterações significativas no seu dia a dia e no seu ambiente.

O novo lar de Inês já está a ganhar forma e promete ser um espaço pensado ao pormenor, refletindo o gosto e a personalidade da atriz. Com a ajuda de profissionais, Inês está a cuidar desde as alterações estruturais até aos detalhes de decoração, garantindo que a sua futura casa será um verdadeiro refúgio.

“Estou ansiosa para transformar este espaço no meu novo lar”, acrescentou, mostrando a empolgação com esta nova fase. Para os seguidores da atriz, esta mudança representa não apenas uma renovação física do espaço, mas também uma renovação pessoal e emocional, simbolizando um novo começo para Inês Aguiar.

