A Fazenda

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 51min
Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...» - TVI

Inês Aguiar partilhou nas redes sociais uma declaração carregada de emoção.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Inês Aguiar, conhecida por interpretar Mafalda na novela «A Fazenda», deixou os fãs comovidos com um post publicado recentemente no Instagram. A atriz fez uma declaração de amizade que tem gerado grande repercussão nas redes sociais, escrevendo: «Há 19 anos que acompanho de perto os teus sonhos, as tuas lutas e a forma como idealizaste este dia tão especial. Ter estado ao teu lado neste dia único enche-me de emoção».

O post de Inês Aguiar surge na sequência de um momento muito especial: a presença da atriz no casamento da sua amiga, a criadora de conteúdos Ana Balsemão. A relação entre as duas é antiga e marcada por cumplicidade, e esta publicação deixou evidente o quanto Inês valoriza esta amizade que já dura quase duas décadas.

Mais do que uma simples mensagem, a declaração reforça a importância da amizade verdadeira e do apoio incondicional em momentos marcantes da vida. A atriz partilhou o seu orgulho e emoção por poder acompanhar de perto um momento tão significativo na vida da amiga, destacando o laço profundo que as une.

Nos últimos tempos, Inês Aguiar tem sido alvo de rumores ligados a Victor Gyökeres, mas a atriz continua a manter a sua vida pessoal discreta. Para além disso, tem sido vista em diversos momentos de festa e diversão acompanhada de jogadores do Sporting e da família. 

Relembre-se de tudo o que está a ser dito e especulado sobre esta alegada relação entre a atriz e o jogador do Sporting: 

Veja também:

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão - Novelas - TVI

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável - Novelas - TVI

Relacionados

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

A Fazenda

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

A Fazenda
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Hoje

Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
Ontem
1

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Festa é Festa
qui, 17 abr
2

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
dom, 7 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

A Fazenda
Hoje
4

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

A Protegida
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

A Fazenda
Hoje

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial

A Protegida
Hoje

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

A Fazenda
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Hoje

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Hoje

Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN