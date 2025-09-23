Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

Inês Aguiar, conhecida por interpretar Mafalda na novela «A Fazenda», deixou os fãs comovidos com um post publicado recentemente no Instagram. A atriz fez uma declaração de amizade que tem gerado grande repercussão nas redes sociais, escrevendo: «Há 19 anos que acompanho de perto os teus sonhos, as tuas lutas e a forma como idealizaste este dia tão especial. Ter estado ao teu lado neste dia único enche-me de emoção».

O post de Inês Aguiar surge na sequência de um momento muito especial: a presença da atriz no casamento da sua amiga, a criadora de conteúdos Ana Balsemão. A relação entre as duas é antiga e marcada por cumplicidade, e esta publicação deixou evidente o quanto Inês valoriza esta amizade que já dura quase duas décadas.

Mais do que uma simples mensagem, a declaração reforça a importância da amizade verdadeira e do apoio incondicional em momentos marcantes da vida. A atriz partilhou o seu orgulho e emoção por poder acompanhar de perto um momento tão significativo na vida da amiga, destacando o laço profundo que as une.

Nos últimos tempos, Inês Aguiar tem sido alvo de rumores ligados a Victor Gyökeres, mas a atriz continua a manter a sua vida pessoal discreta. Para além disso, tem sido vista em diversos momentos de festa e diversão acompanhada de jogadores do Sporting e da família.

Relembre-se de tudo o que está a ser dito e especulado sobre esta alegada relação entre a atriz e o jogador do Sporting:

