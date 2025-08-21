A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Amor proibido? Eduardo e Mafalda em confronto devastador

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:34
Vem aí «A Fazenda»: Amor proibido? Eduardo e Mafalda em confronto devastador - TVI

Júlia confronta Mafalda pelo segredo sobre Duarte e a resposta é inesperada.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Júlia (Kelly Bailey) explode com Mafalda (Inês Aguiar) ao descobrir que ela já sabia toda a história do abuso de Duarte (Cláudio de Castro). Critica-a duramente por pregar que a verdade é sempre melhor que a mentira, quando na realidade lhe ocultou algo tão grave. Abalada, Mafalda sai, deixando Júlia triste e enganada.

Mais tarde, Mafalda e Eduardo (Diogo Amaral) têm uma discussão acesa. Mafalda não consegue perdoar Eduardo por ele se recusar a admitir que a traiu com outra mulher, enquanto Eduardo acusa Mafalda de apenas esperar uma oportunidade para voltar para Gustavo. Desiludidos, ambos concordam que é melhor deixarem as coisas como estão.

Relembre-se deste momento em que Mafalda confronta Eduardo sobre traição: 

Relacionados

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada

Com quem é parecido o filho de Maria Botelho Moniz? A internet não tem dúvidas

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Eva revela a Júlia episódio traumático com Duarte há sete anos

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Becas descobre a verdade sobre a relação de Talu e Eva

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Talu quer passar a noite com Eva 

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Talu e Eva unidos contra Joel

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Ary e Júlia dão beijo apaixonado

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

ter, 19 ago
1

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

ter, 15 jul
2

Exclusivo «A Fazenda: Júlia descobre toda a verdade sobre Duarte e sobre a violação

A Fazenda
dom, 17 ago
3

Vem aí «A Fazenda»: Eva revela a Júlia episódio traumático com Duarte há sete anos

A Fazenda
Hoje
4

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda recusa defender Eduardo e apresenta-o a Bianca

A Fazenda
14 dez 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Hoje

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Hoje

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Hoje

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Hoje

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Hoje

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN