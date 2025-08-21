Vem aí «A Fazenda»: Amor proibido? Eduardo e Mafalda em confronto devastador

Júlia (Kelly Bailey) explode com Mafalda (Inês Aguiar) ao descobrir que ela já sabia toda a história do abuso de Duarte (Cláudio de Castro). Critica-a duramente por pregar que a verdade é sempre melhor que a mentira, quando na realidade lhe ocultou algo tão grave. Abalada, Mafalda sai, deixando Júlia triste e enganada.

Mais tarde, Mafalda e Eduardo (Diogo Amaral) têm uma discussão acesa. Mafalda não consegue perdoar Eduardo por ele se recusar a admitir que a traiu com outra mulher, enquanto Eduardo acusa Mafalda de apenas esperar uma oportunidade para voltar para Gustavo. Desiludidos, ambos concordam que é melhor deixarem as coisas como estão.

Relembre-se deste momento em que Mafalda confronta Eduardo sobre traição: