Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) está intrigada por Eduardo (Diogo Amaral) querer falar com Gustavo (Nuno Pardal), quando Sofia (Marta Melro) chega para tomar o pequeno-almoço.
Gustavo critica Eduardo por continuar atrás de Mafalda, mas ele diz que não pode deixar passar aquele assunto em branco, mostrando-lhe a mensagem que o implica no ataque da cobra a Mafalda.
Gustavo indica ser ridícula a acusação de ele ter tentado matar Mafalda, mas Eduardo avisa-o que vai descobrir o que se passou. Gustavo diz a Mafalda para irem falar para o quarto.
Recorde que o ataque da cobra deixou Mafalda em coma: