Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda arruína a empresa de Miguel

Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) pede a Mafalda (Inês Aguiar) que pare de difamar Bianca (Raquel Tillo), alertando que isso está a prejudicar o escritório e fica atónito por ela não se importar com isso.

Becas (Rita Loureiro) critica Miguel (Diogo Infante) por se ter envolvido com Bianca, sendo agora aquilo um tema público que está a arrasar o escritório. Gustavo avisa que Mafalda não pretende mais trabalhar ali, não se importando com as consequências de estar a arruinar a reputação deles.

Recorde que a jovem ficou revoltada, após ter descoberto que o pai e a melhor amiga tem um caso: