Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda enfrenta Miguel e coloca-o na linha

Em «A Fazenda», na clínica, Mafalda (Inês Aguiar) fala com a mãe sobre as dívidas de Miguel (Diogo Infante) e fica a saber que Paula, uma antiga advogada do escritório, andou a extorquir dinheiro ao pai para não o denunciar por assédio.

Mais tarde, a jovem faz um acordo com Paula. Miguel chega ao escritório e a filha repreende-o pela alhada que se meteu com Paula. Mafalda indica que de seguida vai resolver o problema da dívida dele, indo a Angola tratar do assunto da herança de Gaspar.

Recorde-se que Mafalda já ficou fechada no carro com Miguel e com uma bombas prestes a explodir, por ele não pagar o que deve: