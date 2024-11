Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda fica em choque ao descobrir a verdade sobre o pai

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) chega a casa e encontra o pai na sala. Miguel (Diogo Infante) diz-lhe que afinal ela deve aceitar a herança de Gaspar, dizendo ser um disparate prescindir daquele dinheiro.

Mafalda conta a Gustavo (Nuno Pardal) que o pai mudou de ideias em relação a ela aceitar a herança que Gaspar (Nuno Lopes) deixou e este vinca que isso sucedeu por Miguel estar cheio de dívidas.

Na clínica, Mafalda fala com a mãe sobre as dívidas de Miguel e fica a saber que Paula, uma antiga advogada do escritório, andou a extorquir dinheiro ao pai para não o denunciar por assédio.

Recorde-se que Mafalda já ficou fechada no carro com Miguel e com uma bombas prestes a explodir, por ele não pagar o que deve: