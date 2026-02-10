A Fazenda

Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 54min
Namoraram em segredo, poucos meses depois de assumirem, tudo acabou e ele rumou a outro país - TVI

Revelamos tudo.

A atriz portuguesa Inês Aguiar, de 26 anos, e o avançado sueco Viktor Gyökeres, ex-jogador do Sporting CP e atualmente ao serviço do Arsenal, viveram uma relação que acompanhou a carreira e ascensão da estrela no futebol europeu. A relação entre os dois foi observada com interesse pelos media e fãs, refletindo uma combinação de futebol de alto nível com o mundo do entretenimento em Portugal.

Inês Aguiar tornou‑se conhecida em Portugal não só pelo seu trabalho como atriz e influenciadora, mas também pela forma como lidou publicamente com o seu envolvimento com Gyökeres. A aproximação entre os dois começou a ser notada já em 2024, com trocas de interacções nas redes sociais e a presença de Inês em jogos e celebrações ao lado de Gyökeres e da sua família durante os momentos de triunfo do Sporting.

Ao longo do relacionamento, a atriz procurou proteger a sua vida íntima, optando frequentemente por não expor detalhes em excesso nas redes sociais, apesar de algumas partilhas públicas de apoio ao futebolista. Em declarações à imprensa, Inês chegou a afirmar que ambos “já sofremos muita exposição” e que procurava que as pessoas a conhecessem pelo seu trabalho e não apenas pela relação com o jogador.

No entanto, em meados de 2025 surgiram rumores sobre uma possível crise na relação, reforçados pelo facto de o casal ter passado as férias separado, com Gyökeres a viajar sozinho para Mykonos enquanto Inês foi vista noutro destino. A imprensa portuguesa noticiou que a distância, ligada aos planos de carreira do futebolista, terá colocado pressão sobre o relacionamento.

Mais tarde, fontes próximas confirmaram que Viktor Gyökeres e Inês Aguiar terminaram a relação, com a decisão a ser tomada pelo próprio jogador antes das férias de verão de 2025. Segundo relatos, a rutura aconteceu porque Gyökeres não queria ter nada que o ligasse a Portugal, numa altura em que estava a preparar uma transferência para a Premier League, o que complicou a continuidade do namoro.

Após o término, não houve pronúncia pública direta nem da parte de Gyökeres nem de Inês Aguiar sobre os detalhes da rutura, e ambos parecem ter seguido caminhos distintos. O avançado concentrou-se no seu desenvolvimento profissional e transferência para o Arsenal, enquanto Inês continuou a partilhar aspetos da sua vida pessoal e profissional com os seus seguidores nas redes sociais.

Apesar das notícias de separação, recentes observações levantaram rumores sobre possíveis encontros em Londres, com Inês Aguiar a ser vista na capital britânica, alimentando especulações sobre um possível reencontro ou amizade próxima entre os dois ex‑parceiros. Contudo, até ao momento, não existe confirmação oficial dessa reconciliação.

A relação entre Inês Aguiar e Viktor Gyökeres foi uma das mais mediáticas na esfera das celebridades e do futebol português nos últimos anos, combinando a paixão desportiva com a atenção mediática que acompanha figuras públicas. O fim do namoro coincide com um momento de transição significante na carreira de Gyökeres, reforçando a influência que escolhas profissionais de alto desempenho podem ter nas relações pessoais.

