Quem estará com Inês Aguiar no Algarve? Rumores não param de crescer sobre Viktor Gyökeres

Viktor Gyökeres enfrenta mudanças pessoais e profissionais que prometem impactar o seu futuro dentro e fora dos relvados.

Inês Aguiar encontra refúgio no Algarve ao lado da irmã, partilhando momentos de calma e discrição nas redes sociais.

Entre rumores e confirmações, o casal vive uma fase de incertezas que mantém o público atento aos próximos capítulos da sua história.

O avançado sueco Viktor Gyökeres está prestes a deixar o Sporting, mas para além das negociações em torno da sua transferência, os rumores sobre uma possível crise na relação com a atriz Inês Aguiar têm dominado as atenções da comunicação social.

Inês Aguiar viajou recentemente para o Algarve acompanhada pela irmã, Joana Aguiar, onde partilharam nas redes sociais registos discretos deste retiro familiar. Segundo o programa "V+ Fama", emitido no canal V+ na manhã desta segunda-feira, dia 21, o jogador pretende continuar a sua carreira no Arsenal, clube londrino que tem sido apontado como o próximo destino do sueco.

Estas são as últimas novidades conhecidas do alegado casal:

Atualmente, Viktor Gyökeres encontra-se em Palma de Maiorca, enquanto Inês Aguiar passou o fim de semana no Algarve, em Vila Real de Santo António, na companhia da irmã. De acordo com o programa V+ Fama, o avançado já deixou a sua residência em Lisboa. O apresentador Adriano Silva Martins confirmou que, apesar das notícias sobre a separação, Viktor e Inês continuam juntos, embora o jogador tenha decidido sair de Portugal e do Sporting.

Enquanto isso, o casal mantém férias separadas, o que alimenta ainda mais as especulações. A transferência de Gyökeres para o Arsenal tem sido marcada por vários avanços e recuos, configurando-se como uma verdadeira novela. O jogador continua, para já, vinculado contratualmente ao Sporting, apesar de não ter comparecido ao treino em Alcochete na data prevista.

O relacionamento entre Viktor Gyökeres e Inês Aguiar sempre foi discreto apesar de terem sido vistos juntos em várias ocasiões ao longo do último ano. A saída iminente do jogador de Alvalade parece ter sido um momento decisivo para o casal, com rumores a apontar para o fim da relação discreta que mantinham, embora já existam indícios de uma possível reconciliação.

Relembre-se da prestação da atriz que dá vida a Mafalda na novela A Fazenda:

A saída de Viktor Gyökeres do Sporting e o futuro da sua relação com Inês Aguiar continuam a ser um dos temas mais comentados do momento, gerando grande expectativa entre fãs e imprensa.

