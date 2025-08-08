A Fazenda

Inês Aguiar é capa de revista famosa e conta com uma companhia (muito) especial

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
Inês Aguiar é capa de revista famosa e conta com uma companhia (muito) especial - TVI

A felicidade é notória.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Esta sexta-feira, 8 de agosto, Inês Aguiar, 26 anos. surpreendeu os seguidores ao revelar que é a nova capa da conceituada revista ACTIVA. Mas desta vez, a atriz não surge sozinha: partilha o protagonismo com a sua irmã gémea, Joana Aguiar, tornando esta edição ainda mais especial.

As duas posaram lado a lado, mostrando a cumplicidade e ligação única que as une. Nas redes sociais, Inês não escondeu o orgulho e a felicidade por dividir este momento com a irmã, deixando claro que se trata de uma conquista partilhada.

A reação dos fãs foi imediata e entusiasta. Entre os muitos comentários, destacam-se elogios como: «Perfeitas!👏», «Lindas 😍, só não sei qual é qual» e «As gémeas mais lindas ❤️». A beleza e sintonia das duas não passaram despercebidas, confirmando que continuam a ser uma das duplas mais queridas do público português.

Ambas têm vindo a destacar-se em produções televisivas portuguesas. Inês Aguiar dá atualmente vida à personagem Mafalda, na novela da TVI “A Fazenda”, enquanto Joana Aguiar tem também somado participações em vários projetos de ficção.

Com carreiras sólidas no mundo da representação e cada vez mais presença no universo da moda, Inês e Joana Aguiar mostram que, juntas, conseguem cativar ainda mais atenção e admiração. Esta capa é mais um marco na trajetória das irmãs, que prometem continuar a dar que falar.

Relacionados

Quem estará com Inês Aguiar no Algarve? Rumores não param de crescer sobre Viktor Gyökeres

Isto é o que Inês Aguiar faz para gastar energias e se manter em forma a nível físico e psicológico

A Fazenda

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Ary explode com Joel e faz-lhe graves acusações

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

A Fazenda
Hoje

Júlia em pânico: «É um teste de gravidez e deu positivo»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Zuri ouve conversa secreta de Lukenia

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

02:25

A Fazenda: Miguel fica em lágrimas como nunca o vimos. Saiba o motivo

A Fazenda
Ontem
1
01:38

A Protegida: Beijo de JD a Mariana não acaba como esperado

A Protegida
Ontem
2
04:10

Kelly Bailey desfaz-se em elogios a Lourenço Ortigão: «Ele é mesmo um senhor»

Goucha
23 jan 2023
3
01:14

A Protegida: Mariana toma uma decisão, que pode destruir a vida de JD

A Protegida
Ontem
4
01:42

A Fazenda: O estado de saúde de Eva é pior do que se pensava

A Fazenda
Ontem
5
03:02

A Fazenda: Zuri ouve conversa secreta de Lukenia

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

A Protegida
Hoje

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Hoje

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Ontem

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Hoje

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

A Fazenda
Hoje

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Ontem

Ator muito conhecido faz um salvamento na rua

Ontem

José Raposo dá novidade inesperada e os fãs reagem em peso

Ontem

Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», apanha um grande susto

A Fazenda
qua, 6 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN