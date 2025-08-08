Inês Aguiar é capa de revista famosa e conta com uma companhia (muito) especial

Esta sexta-feira, 8 de agosto, Inês Aguiar, 26 anos. surpreendeu os seguidores ao revelar que é a nova capa da conceituada revista ACTIVA. Mas desta vez, a atriz não surge sozinha: partilha o protagonismo com a sua irmã gémea, Joana Aguiar, tornando esta edição ainda mais especial.

As duas posaram lado a lado, mostrando a cumplicidade e ligação única que as une. Nas redes sociais, Inês não escondeu o orgulho e a felicidade por dividir este momento com a irmã, deixando claro que se trata de uma conquista partilhada.

A reação dos fãs foi imediata e entusiasta. Entre os muitos comentários, destacam-se elogios como: «Perfeitas!👏», «Lindas 😍, só não sei qual é qual» e «As gémeas mais lindas ❤️». A beleza e sintonia das duas não passaram despercebidas, confirmando que continuam a ser uma das duplas mais queridas do público português.

Ambas têm vindo a destacar-se em produções televisivas portuguesas. Inês Aguiar dá atualmente vida à personagem Mafalda, na novela da TVI “A Fazenda”, enquanto Joana Aguiar tem também somado participações em vários projetos de ficção.

Com carreiras sólidas no mundo da representação e cada vez mais presença no universo da moda, Inês e Joana Aguiar mostram que, juntas, conseguem cativar ainda mais atenção e admiração. Esta capa é mais um marco na trajetória das irmãs, que prometem continuar a dar que falar.