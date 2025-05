Inês Aguiar e pessoa (muito) especial vivem experiência única: «O caos bonito»

As atrizes Inês Aguiar e Joana Aguiar, irmãs gémeas de 26 anos, viveram recentemente uma experiência visualmente impactante no Studio Irma, agora instalado no Amoreiras Shopping Center, em Lisboa. Inês partilhou nas redes sociais um conjunto de fotografias e um vídeo do momento especial com a irmã, descrevendo-o assim:

“Uma experiência cheia de cor, luzes e reflexos — o caos bonito a que o Studio Irma já nos habituou, agora no Amoreiras”.

A visita foi marcada por muita cumplicidade e alegria entre as irmãs, que continuam a conquistar o público português tanto pela sua beleza como pelas suas carreiras no mundo da representação.

Duas irmãs, duas atrizes, uma ligação especial

Ambas têm vindo a destacar-se em produções televisivas portuguesas. Inês Aguiar dá atualmente vida à personagem Mafalda, na novela da TVI “A Fazenda”, enquanto Joana Aguiar tem também somado participações em vários projetos de ficção.

Apesar de seguirem percursos profissionais próprios, as gémeas mantêm uma ligação forte e muito próxima, o que ficou bem visível neste passeio artístico e interativo pelo universo imersivo do Studio Irma — conhecido pelas suas instalações vibrantes e altamente instagramáveis.

Inês Aguiar em destaque na vida profissional e pessoal

A atriz vive uma fase de grande projeção, tanto na televisão como na vida pessoal. Inês é namorada do jogador do Sporting Clube de Portugal, Viktor Gyökeres, também com 26 anos. O casal tem estado debaixo dos holofotes mediáticos, mas mantém uma relação discreta e cúmplice.

A ida ao Studio Irma foi, acima de tudo, um momento de descontração e arte partilhado entre irmãs, mostrando um lado mais leve e familiar de Inês Aguiar fora dos estúdios de gravação.