Inês Aguiar em momento de puro amor com pessoa (muito) especial

Esta terça-feira, 29 de outubro de 2024, Inês Aguiar partilhou um vídeo nos Instastories ao lado da irmã gémea, Joana Aguiar.

Pode-se ver as duas irmãs no carro, quando Inês acarinha a gémea e começam as duas a rir:

«Amor de irmãs», escreveu a protagonista de «A Fazenda» na legenda.

Recorde-se que, a 31 de julho de 2024, a atriz esteve no «Dois às 10» e explicou que não há qualquer tipo de rivalidade entre as duas.

A jovem vai dar vida a Mafalda na nova novela da TVI: