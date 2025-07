«Para quem tem estado a perguntar...»: Inês Aguiar mostra o que andava escondido há meses

Lançamento «A Fazenda»: Vestidos? Inês Aguiar brilha com macacão muito elegante

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

As gémeas Inês e Joana Aguiar deram as boas-vindas, no dia 9 de fevereiro de 2025, ao mais recente membro da família Aguiar. As modelos e influencers apresentaram aos seus seguidores, através das redes sociais, um novo companheiro de quatro patas: um cão bebé, a quem deram o nome de "Ollie".

Na publicação feita por Inês Aguiar, atriz e modelo, podem ver-se três imagens ternurentas do cachorro, que se destaca pelos olhos azuis brilhantes e pelo em tons suaves de creme. As fotografias rapidamente conquistaram os seguidores, que não pouparam elogios à doçura e ao charme do novo membro da família.

Veja aqui a primeira fotografia de Ollie:

Cinco meses depois, na passada terça-feira, dia 29 de julho de 2025. Inês voltou a partilhar imagens de Ollie, agora visivelmente mais crescido. Através de um story publicado no Instagram, a atriz — que interpreta Mafalda Lacerda na novela A Fazenda — mostrou o cão a brincar animadamente com outros cães, numa cena descontraída e divertida.

A acompanhar o vídeo, escreveu: «Para quem tem estado a perguntar pelo Ollie, aqui está ele». A publicação surge como resposta à curiosidade dos seguidores, que, ao longo dos últimos meses, demonstraram sentir falta de novidades sobre o animal.

Este momento de ternura surge numa fase em que Inês Aguiar tem estado no centro da atenção mediática, não apenas pela sua carreira na televisão, mas também por controvérsias em torno da sua alegada relação com o futebolista Viktor Gyökeres. O possível envolvimento entre os dois tem sido amplamente comentado nas redes sociais e nos meios de comunicação, colocando a atriz no meio de rumores e especulações constantes. Ainda assim, Inês parece procurar manter algum equilíbrio entre a sua vida profissional, pessoal e familiar, recorrendo muitas vezes ao carinho dos seus seguidores.

