Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda já acordou do coma? Há quem queira invadir o quarto e com más intenções

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) expressa a sua satisfação por Mafalda (Inês Aguiar) ter recobrado do coma, com Gustavo (Nuno Pardal) a disfarçar a sua tensão. Júlia fica apreensiva por Miguel (Diogo Infante) insistir querer ver a filha, não querendo saber das recomendações de Nadir.

Nadir (Sharam Diniz) faz frente a Lukenia (Rita Cruz), que insiste querer ver Mafalda. Lukenia não desiste e empurra Nadir, mas é neutralizada por Ivandro (Vitor Hugo) e Joel antes de entrar no quarto. Joel diz só haver uma solução para aquele problema.

Eva (Margarida Corceiro) e Alba (São José Correia) pensam preocupadas como vão impedir que Lukenia diga a Miguel que Mafalda afinal não acordou do coma, mas concordam que talvez Gustavo já tenha marcado encontro com o homem que pôs a cobra no quarto para o apanharem.

Recorde-se que tudo isto não passa de um esquema para apanhar o verdadeiro culpado: