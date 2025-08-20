A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

  • Há 3h e 0min
Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

Segredo sombrio vem ao de cima...

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) assume a Gustavo (Nuno Pardal) que terminou a relação com Eduardo  (Diogo Amaral) por não aceitar que ele continue a esconder a traição. A jovem revela ainda que Eduardo reagiu com fúria quando descobriu o seu envolvimento com Gustavo. Este insinuante, garante que está disposto a corrigir os erros do passado. Mafalda, entre arrependimento e fragilidade, confessa estar a usá-lo para esquecer Eduardo, mas acaba por se render quando Gustavo lhe demonstra que quer ficar ao seu lado, levando os dois a beijarem-se novamente.

Paralelamente, o ambiente torna-se tenso entre Eva (Margarida Corceiro) e Alba (São José Correia). Eva confessa ter impedido Duarte de violar Júlia, como acontecera há sete anos, e que, no confronto, o empurrou acidentalmente para o rio. Alba, em choque, recusa acreditar e reage com violência, chegando a abanar Eva. A situação só não ganha maiores proporções porque Becas intervém, afastando Alba.

Relembre-se deste encontro apaixonante entre Mafalda e Eduardo: 

