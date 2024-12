Exclusivo «A Fazenda»: Acabou a traição! Mafalda põe fim a relação com Gustavo

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) olha irritada para Gustavo (Nuno Pardal) a admitir que a viu entrar em casa com Eduardo (Nuno Pardal), achando que eles têm um caso. Ela diz a Gustavo que enquanto ele continuar casado com Becas (Rita Loureiro), não tem de lhe dar satisfações de nada.

Mafalda diz a Gustavo que aquela situação de serem amantes é insustentável, ainda para mais por Becas ter a certeza que ele anda a traí-la, sendo melhor acabarem tudo. Gustavo olha-a desolado.

A advogada esboça ar aliviado com a decisão que tomou de deixar Gustavo. Olha tensa para Bianca a dizer querer descobrir quem é a amante de Gustavo para provar a Becas que não é ela.

Mais tarde, Eduardo (Diogo Amaral) olha esperançoso para Mafalda a dizer que descobriu que Vânia (Maya Booth) ia com alguém no carro dia em que atropelou o homem. Mafalda diz a Vânia ter apurado que ia outra pessoa no carro quando o homem foi atropelado. Vânia passa ao ataque a avisar Mafalda que denuncia que ela é amante de Gustavo se ela continuar a defender Eduardo. Mafalda sai muito tensa com Eduardo.

Mafalda e Eduardo jantam, sorrindo com cumplicidade um para o outro. Eduardo percebe que alguma coisa se passa com Mafalda, que lhe diz ter de regressar já a Angola. Mafalda e Eduardo olham-se com atração, acabando por não resistir a beijarem-se.