Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo pode ficar preso em Angola

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo encontra-se com o cúmplice e as provas ficam à vista

Em «A Fazenda», Zulmira (Helena Isabel) faz o pagamento da estadia de Mafalda (Inês Aguiar) e Gustavo (Nuno Pardal), que está visivelmente tenso, pedindo a Zulmira que se despache. Barroso chega a dizer a Gustavo precisar de falar com ele, achando que ele vai ter de protelar a sua ida para Lisboa. Eduardo (Diogo Amaral) surge, olhando sério para Gustavo.

Gustavo diz a Barroso ser ridícula aquela história de ter contratado um assassino para matar Mafalda quando nem sequer estava em Angola. Barroso diz-lhe que não poderá viajar até tudo ficar esclarecido, deixando Gustavo a exasperar.