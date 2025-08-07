Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Gustavo dão oportunidade ao amor?

Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda vai defender Eduardo e acusar o primo em tribunal

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) queixa-se a Júlia (Kelly Bailey) que Eduardo (Diogo Amaral) a anda a ignorar, achando que é Jéssica (Camy Ribau) quem anda a manipulá-lo.

Gustavo (Nuno Pardal) cruza-se com Mafalda, convidando-a para jantar. Olham-se com alguma atração a recordarem o relacionamento que tiveram.

Gustavo admite a Mafalda estar arrependido de nunca ter tido coragem para se separar de Becas (Rita Loureiro) para poderem ficar juntos. Olham-se com intensidade, mas Mafalda desfaz a dizer ser tarde para eles.

De relembrar que eles foram amantes: