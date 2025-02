Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda recusa ir ao funeral da melhor amiga?

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) assegura a Eva (Margarida Corceiro) que Júlia (Kelly Bailey) está a inventar toda a história de ter tido uma filha, dizendo que falou com Dinambebe, e Patrícia não estava com ela em Luanda nessa altura. Mafalda recebe uma chamada de Gustavo (Nuno Pardal), ficando em choque com o que ele lhe diz.

Mafalda está em choque com a morte de Bianca (Raquel Tillo), mas recusa a Eva ir a Lisboa por Júlia precisar dela. Eva diz à irmã ainda se impressionar com a frieza dela.

Miguel (Diogo Infante) diz a Mafalda que têm mesmo de impedir que Júlia continue para sempre em Angola à procura de uma filha que nunca teve. Gustavo diz a Miguel que a polícia já levou os vídeos das câmaras de segurança do escritório para apurarem o que aconteceu com Bianca.

Recorde-se que Mafalda e Bianca estiveram de costas voltadas, mas que tinham acabado de fazer as pazes: