Vem aí em «A Fazenda»: Há um novo suspeito (surpreendente) de quem tentou matar Mafalda

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) explica a Joel (João Jesus) achar que foi Gustavo (Nuno Pardal) quem quase matou Mafalda (Inês Aguiar) por engano, sendo ela o alvo dele, contando que descobriu no telemóvel dele mensagens com alguém a encomendar o seu assassinato no Palanca, tendo tudo saído ao contrário por ela ter ficado em outro quarto. Becas diz ao filho que o objectivo de Gustavo era que ela morresse antes que estivessem divorciados.

Joel nega a Becas ter alguma pista de quem possa ser o S.M. com quem Gustavo trocou mensagens. Becas diz ao filho já ter pensado numa forma de atrair Gustavo a Angola para o apanharem.

