Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda sai do coma, mas fica com graves sequelas!

Em «A Fazenda», o médico avisa Leonor (Dalila Carmo) para se preparar para ver Mafalda (Inês Aguiar), que não está como ela a conheceu.

Eva (Margarida Corceiro), Leonor e Alba (São José Correia) olham consternadas para Mafalda a praticamente não conseguir falar, com o médico a explicar que ela ficou com afasia, um problema que lhe afecta a fala. Eva diz a Mafalda ter a certeza que ela vai melhorar. A advogada esboça ar aterrado com a perspetiva de ficar assim para sempre.

Mais tarde, Becas (Rita Loureiro) disfarça o seu pânico por Leonor lhe dizer que Mafalda já não está em coma, ficando aliviada por Leonor referir que Mafalda está com afasia, praticamente não conseguindo falar. Becas treme de medo de que Mafalda saiba que foi ela que a atropelou.

Recorde-se que Mafalda foi atropelada intencionalmente por Becas: