Vem aí em «A Fazenda»: A temer o pior, Mafalda faz pedido urgente a Alba

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 27min
O desespero é total e está na hora de agir.

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) diz a Gustavo (Nuno Pardal) estar apreensiva que Alex (Rodrigo Tomás) faça alguma coisa para impedir Júlia (Kelly Bailey) de abortar por ele chegar a Lisboa um dia antes de ela fazer a operação. Gustavo (Nuno Pardal) admite a Mafalda que Eva (Margarida Corceiro) está em apuros por Alba ter apresentado queixa contra ela, correndo o risco sério de ser presa pelo homicídio de Duarte.

Mafalda apela a Alba (São José Correia) que desista da queixa contra Eva, argumentando que ela só fez o correcto ao defender Júlia de Duarte (Cláudio de Castro). Alba corta a dizer que tudo aquilo pode ser mentira e todos eles vão pagar. Eva admite a Mafalda estar a aproximar-se de Joel, mas frisa serem somente amigos.

De recordar que Alba está completamente desesperada:

