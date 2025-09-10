Vem aí em «A Fazenda»: A temer o pior, Mafalda faz pedido urgente a Alba

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) diz a Gustavo (Nuno Pardal) estar apreensiva que Alex (Rodrigo Tomás) faça alguma coisa para impedir Júlia (Kelly Bailey) de abortar por ele chegar a Lisboa um dia antes de ela fazer a operação. Gustavo (Nuno Pardal) admite a Mafalda que Eva (Margarida Corceiro) está em apuros por Alba ter apresentado queixa contra ela, correndo o risco sério de ser presa pelo homicídio de Duarte.
Mafalda apela a Alba (São José Correia) que desista da queixa contra Eva, argumentando que ela só fez o correcto ao defender Júlia de Duarte (Cláudio de Castro). Alba corta a dizer que tudo aquilo pode ser mentira e todos eles vão pagar. Eva admite a Mafalda estar a aproximar-se de Joel, mas frisa serem somente amigos.
