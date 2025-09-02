Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) e Alba (São José Correia) enfrentam-se, com Mafalda a vincar que Duarte (Cláudio de Castro) tem de pagar por tudo o que fez, e Alba a defender o filho a dizer que foi Leonor que o tornou assim por causa da morte de Rita. Estão prestes a chegar a vias de facto quando Gustavo (Nuno Pardal) chega, impedindo o pior.
Gustavo olha em descrédito para Mafalda a dizer que Ary (Isaac Alfaiate) pode perder a cabeça por Júlia (Kelly Bailey) querer voltar para Lisboa. Nesse instante ouvem Júlia a gritar do quarto.
Mafalda só quer proteger as irmãs: