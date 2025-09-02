A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 16min
Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia - TVI

O assunto Duarte faz com que o pior possa acontecer.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) e Alba (São José Correia) enfrentam-se, com Mafalda a vincar que Duarte (Cláudio de Castro) tem de pagar por tudo o que fez, e Alba a defender o filho a dizer que foi Leonor que o tornou assim por causa da morte de Rita. Estão prestes a chegar a vias de facto quando Gustavo (Nuno Pardal) chega, impedindo o pior.

Gustavo olha em descrédito para Mafalda a dizer que Ary (Isaac Alfaiate) pode perder a cabeça por Júlia (Kelly Bailey) querer voltar para Lisboa. Nesse instante ouvem Júlia a gritar do quarto.

Mafalda só quer proteger as irmãs:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Vem aí em «A Fazenda»: Irreconhecível, Joel faz promessa diabólica

A Fazenda

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
Hoje

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

A Fazenda
Hoje

Poucos sabem, mas Margarida Corceiro fez uma tatuagem em conjunto com alguém marcante

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Talu vive momentos de aflição, que pode pôr tudo em risco

A Fazenda
Hoje

Becas entra em desespero: «Está tudo perdido»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Ontem
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
3

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

A Protegida
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: Mariana pede um favor chocante a Hector

A Protegida
sex, 1 ago
5

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

A Protegida
Ontem

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Festa é Festa
Ontem

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Queridos Papás
Ontem

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
qui, 28 ago

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Hoje

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

Hoje

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Hoje

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
Hoje

Poucos sabem, mas Margarida Corceiro fez uma tatuagem em conjunto com alguém marcante

A Fazenda
Hoje

Pedro Bianchi Prata celebra data especial com o filho Vicente — mas sem Maria Botelho Moniz

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN