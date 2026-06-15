Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 18min
Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país - TVI

Uma fotografia cheia de cumplicidade.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz Inês Aguiar, que deu vida à personagem Mafalda na novela A Fazenda, e o ator Tomás Taborda, atualmente no papel de Dudu na novela Terra Forte, viajaram juntos para Ibiza, em Espanha, onde protagonizaram uma nova campanha publicitária de uma marca de roupa. A deslocação, realizada em junho de 2026, juntou os dois jovens atores portugueses como os rostos principais desta produção internacional de moda, inserida num ambiente mediterrânico marcado pelo verão e por várias sessões fotográficas.

A viagem teve caráter exclusivamente profissional, estando diretamente ligada às filmagens e sessões de fotografia para a campanha da marca. Durante a estadia na ilha espanhola, os atores participaram em diferentes momentos de produção, que destacaram uma estética de verão sofisticada e contemporânea, em cenários naturais e ao ar livre.

Apesar do contexto de trabalho, Inês Aguiar e Tomás Taborda partilharam nas redes sociais várias imagens captadas durante a viagem, onde surgem juntos, visivelmente descontraídos e felizes, em plena noite de verão.

Numa das publicações, Inês Aguiar escreveu: “Não é para todos ❤️‍🔥”, uma mensagem que gerou de imediato várias reações por parte dos fãs. Entre os comentários, destacou-se a resposta de Tomás Taborda, que escreveu “te quierooo❤️”, além de outras mensagens como “Perfeitaaaaa”, “Linda”, “És muito linda”, “Perfeitos”, “Princess mais linda!” e “Como não amar esta pessoa, como? Wow”. As publicações acabaram por gerar grande interação nas redes sociais, reforçando a popularidade crescente dos dois atores.

Recorde-se que a atriz Inês Aguiar está numa relação com Viktor Gyökeres, que tem sido vivida com grande discrição: 

Relacionados

Poucos sabem quem é Maria João Costa, a autora por detrás da novela «Terra Forte»

Foi Afonso, uma das personagens mais marcantes, de «Morangos com Açúcar». Veja como ele está diferente

Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

Mais Vistos

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

qui, 30 abr
1

Vem aí em «Terra Forte»: António abandona Débora

Terra Forte
qua, 20 mai
2

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro frente-a-frente de Flor e Débora

Terra Forte
Hoje
3

Últimos episódios «Amor à Prova»: André, Ana, Bruno e Melanie traem-se mutuamente

Amor à Prova
Hoje
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Melanie e André ficam juntos

Amor à Prova
ter, 9 jun
5

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima foge com intenção de se tornar empregada dos Terra Forte

Terra Forte
qua, 20 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Vera e Cris envolvem-se

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: O primeiro frente-a-frente de Flor e Débora

Terra Forte
Hoje

Poucos sabem quem é Maria João Costa, a autora por detrás da novela «Terra Forte»

Terra Forte
Ontem

Lembra-se de Angelina, a paixão de Manel em «Morangos com Açúcar»? 20 anos depois, está grávida e diferente

Ontem

É pai de uma das crianças mais faladas do país e as parecenças estão a deixar todos surpreendidos

sex, 12 jun

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima deixa 'cair' o disfarce ao ver Dani?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Hoje

Nuno Pardal tem um irmão que também é ator. Surpreenda-se, pois conhece-o

A Madrasta
Hoje

«Um sonho a ganhar forma»: Bárbara Norton de Matos partilha uma das maiores transformações da sua vida

Hoje

“Chorando o tempo inteiro”: Marta Melro em lágrimas num momento marcante da filha

Hoje

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Hoje

Relação de um dos casais mais acarinhados de Portugal chega ao fim: «Seguimos como amigos»

Hoje
Mais Fora do Ecrã