Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

A atriz Inês Aguiar, que deu vida à personagem Mafalda na novela A Fazenda, e o ator Tomás Taborda, atualmente no papel de Dudu na novela Terra Forte, viajaram juntos para Ibiza, em Espanha, onde protagonizaram uma nova campanha publicitária de uma marca de roupa. A deslocação, realizada em junho de 2026, juntou os dois jovens atores portugueses como os rostos principais desta produção internacional de moda, inserida num ambiente mediterrânico marcado pelo verão e por várias sessões fotográficas.

A viagem teve caráter exclusivamente profissional, estando diretamente ligada às filmagens e sessões de fotografia para a campanha da marca. Durante a estadia na ilha espanhola, os atores participaram em diferentes momentos de produção, que destacaram uma estética de verão sofisticada e contemporânea, em cenários naturais e ao ar livre.

Apesar do contexto de trabalho, Inês Aguiar e Tomás Taborda partilharam nas redes sociais várias imagens captadas durante a viagem, onde surgem juntos, visivelmente descontraídos e felizes, em plena noite de verão.

Numa das publicações, Inês Aguiar escreveu: “Não é para todos ❤️‍🔥”, uma mensagem que gerou de imediato várias reações por parte dos fãs. Entre os comentários, destacou-se a resposta de Tomás Taborda, que escreveu “te quierooo❤️”, além de outras mensagens como “Perfeitaaaaa”, “Linda”, “És muito linda”, “Perfeitos”, “Princess mais linda!” e “Como não amar esta pessoa, como? Wow”. As publicações acabaram por gerar grande interação nas redes sociais, reforçando a popularidade crescente dos dois atores.

Recorde-se que a atriz Inês Aguiar está numa relação com Viktor Gyökeres, que tem sido vivida com grande discrição: