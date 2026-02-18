Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Separação parecia certa… mas indícios apontam para reconciliação surpreendente

O futebolista Viktor Gyökeres e a atriz Inês Aguiar, que deu vida a Mafalda na novela «A Fazenda», têm estado no centro de rumores que apontam para uma crise e até para um possível fim da relação.

Nos últimos meses, multiplicaram-se as especulações sobre uma alegada rutura no namoro entre Viktor Gyökeres, de 27 anos, e Inês Aguiar, também de 27. Na altura, chegou a ser avançado que o romance teria terminado ainda antes de o goleador sueco partir de férias, estando a decisão associada à possibilidade de deixar o Sporting esta época. Ainda assim, o fim da relação nunca foi confirmado, havendo também quem defendesse que o namoro se mantinha sólido. A verdade é que o casal nunca se pronunciou publicamente.

Entretanto, vários indícios recentes apontam para uma possível reconciliação e, no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, surgiu mais um sinal de que a relação poderá continuar de vento em popa. A própria atriz portuguesa partilhou nas redes sociais um buquê de rosas vermelhas que recebeu e o local onde jantou, sem revelar a identidade da sua cara-metade.

Ora veja: 

Os fãs reagiram de imediato e muitos assumiram tratar-se do futebolista. “Em Londres? 😍”, “Bolha de amor” e “O melhor vive-se em privado ❤️” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

Ora veja as imagens na nossa galeria.

 

