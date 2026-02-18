Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

O futebolista Viktor Gyökeres e a atriz Inês Aguiar, que deu vida a Mafalda na novela «A Fazenda», têm estado no centro de rumores que apontam para uma crise e até para um possível fim da relação.

Nos últimos meses, multiplicaram-se as especulações sobre uma alegada rutura no namoro entre Viktor Gyökeres, de 27 anos, e Inês Aguiar, também de 27. Na altura, chegou a ser avançado que o romance teria terminado ainda antes de o goleador sueco partir de férias, estando a decisão associada à possibilidade de deixar o Sporting esta época. Ainda assim, o fim da relação nunca foi confirmado, havendo também quem defendesse que o namoro se mantinha sólido. A verdade é que o casal nunca se pronunciou publicamente.

Entretanto, vários indícios recentes apontam para uma possível reconciliação e, no dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, surgiu mais um sinal de que a relação poderá continuar de vento em popa. A própria atriz portuguesa partilhou nas redes sociais um buquê de rosas vermelhas que recebeu e o local onde jantou, sem revelar a identidade da sua cara-metade.

Ora veja:

Os fãs reagiram de imediato e muitos assumiram tratar-se do futebolista. “Em Londres? 😍”, “Bolha de amor” e “O melhor vive-se em privado ❤️” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

