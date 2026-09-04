Inês Aguiar partilha imagens inéditas e a fotografia com Gyökeres está a dar que falar

Inês Aguiar voltou a surpreender os seguidores com uma partilha muito especial nas redes sociais. A atriz reuniu vários momentos dos últimos meses num carrossel de fotografias que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

Numa das fotografias surge ao lado de Viktor Gyökeres, mais “agarradinha” e apaixonada do que nunca, num registo cúmplice e carinhoso, deixando evidente a forte ligação entre os dois.

Mas o álbum não se fica pelo romance. Entre os vários registos partilhados, há também uma fotografia em que Inês Aguiar aparece com um bebé ao colo, além de outros momentos do quotidiano captados através da câmara do telemóvel. Na legenda, a atriz resumiu a publicação de forma simples: "Life over the months, according to my front camera".

Discreta quanto à vida pessoal, Inês Aguiar tem partilhado apenas alguns momentos selecionados com os seguidores. Desta vez, porém, abriu uma pequena janela para os últimos meses da sua vida, reunindo imagens que mostram a realação com Gyökeres, ex-jogador do Sporting, mas também memórias que marcaram as últimas semanas.