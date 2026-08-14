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O presente de aniversário de Viktor Gyökeres para Inês Aguiar que está a fazer toda a gente suspirar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
O presente de aniversário de Viktor Gyökeres para Inês Aguiar que está a fazer toda a gente suspirar - TVI

Viktor Gyökeres surpreende Inês Aguiar com presente romântico

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Inês Aguiar está de parabéns. A atriz celebrou 28 anos esta quarta-feira, 12 de agosto, num dia passado junto da família e dos mais próximos.

O namorado, o futebolista Viktor Gyökeres, não esteve presente devido a compromissos profissionais, mas não deixou de assinalar a data com um gesto romântico. O jogador enviou à atriz um grande ramo de rosas em tons de salmão.

Um presente discreto, mas marcante, que não passou despercebido. Inês Aguiar partilhou uma imagem do ramo nas redes sociais, acompanhada por um coração, mostrando-se rendida ao gesto do namorado.

Atualmente, Viktor Gyökeres representa o Arsenal. Já Inês Aguiar é uma das protagonistas da novela vertical Quem Matou o Galo de Barcelos, que pode ser vista no TVI Player. 

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