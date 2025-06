Sensual, Viktor Gyokeres é capa de revista internacional e Inês Aguiar não esconde o orgulho

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

Viktor Gyökeres continua a dar nas vistas – dentro e fora das quatro linhas.

O avançado do Sporting é o protagonista da mais recente capa da Vogue Scandinavia e deixou os fãs ao rubro com esta produção ousada e elegante. A sessão, realizada na sua casa em Lisboa, mostra um lado mais íntimo e descontraído do craque sueco, que tem encantado os portugueses com os seus golos e agora também com o seu estilo.

Nas redes sociais, a Vogue Scandinavia apresentou a capa da edição de junho-julho com uma descrição que eleva o jogador a estatuto de super-herói:

"Em campo, @viktorgyokeres – o orgulho e a glória do futebol sueco – é nada menos do que um super-herói; melhor marcador da Primeira Liga portuguesa e nome incontornável na discussão sobre os melhores jogadores da atualidade – e agora a mais recente #CoverStar da Vogue Scandinavia.".

A publicação revela ainda que o encontro com o atleta aconteceu na sua casa em Lisboa, considerada pela revista o “discreto refúgio do super-herói”, onde procuraram descobrir “o homem por detrás da máscara”.

O Instagram oficial da revista partilhou vários vídeos e fotografias dos bastidores da sessão fotográfica, dando aos seguidores a oportunidade de ver o processo criativo e espreitar alguns detalhes da residência de Gyökeres. As imagens rapidamente conquistaram milhares de gostos e comentários.

Entre os muitos fãs rendidos ao charme do jogador, destacou-se o comentário da atriz Inês Aguiar, namorada de Gyökeres, que não escondeu o orgulho e reagiu com um simples mas expressivo: «🔥🔥». A caixa de comentários da publicação encheu-se rapidamente com elogios ao futebolista: "O homem até fora do campo brilha 💫💚", "Gyökeres é fenomenal, ele é o viking que chegou a Portugal", "Barcelona need you 💙❤️", "Come to Manchester United 🔱♥️🔥", "Convence-o a ficar, Inês!", foram apenas algumas das reações.

Com uma temporada brilhante ao serviço do Sporting e uma imagem cada vez mais sólida a nível internacional, Viktor Gyökeres confirma que é uma estrela em ascensão — dentro e fora dos relvados. E, ao que tudo indica, ainda agora começou.