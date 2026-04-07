Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Fazenda

Sporting vs Arsenal: Inês Aguiar não vai estar a apoiar Gyokeres?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 27min
Sporting vs Arsenal: Inês Aguiar não vai estar a apoiar Gyokeres? - TVI

Este é o motivo da ausência.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A relação entre Inês Aguiar e Viktor Gyökeres continua a gerar interesse, depois de sinais apontarem para uma reconciliação em 2026. Apesar de, em 2025, terem surgido rumores de separação, novas evidências indicam que o casal terá decidido dar uma nova oportunidade ao romance, mantendo, porém, uma postura discreta.

Nos últimos meses, têm sido notórias deslocações frequentes entre Londres e Portugal, refletindo a continuidade da relação, ainda que fora dos holofotes. A atriz e o avançado do Sporting têm optado por evitar exposições mediáticas, preservando a sua vida privada.

Apesar destes indícios de reconciliação, surgiu recentemente um rumor sobre o jogo desta noite entre Sporting e Arsenal, que gerou especulação sobre a presença de Inês Aguiar nas bancadas. No entanto, esclarece-se que Inês estará no jogo, mas acompanha a irmã Joana Aguiar em Los Angeles, o que significa que não vai estar presencialmente a torcer pelo jogador em Portugal.

Mesmo com esta ausência física no estádio, a relação entre Inês e Viktor parece sólida, reforçada pelas viagens e encontros discretos, longe do olhar público. Até ao momento, não houve qualquer comentário oficial do casal, mantendo o mistério sobre a sua vida privada.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Enquanto os adeptos acompanham a partida, a atenção divide-se entre o desempenho de Gyökeres em campo e a curiosidade sobre o casal, cuja relação continua a fascinar os seguidores, mesmo à distância.

Relacionados

Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

A Fazenda

Depois da «1ª Companhia», Soraia Sousa anuncia novidade

A Fazenda
qua, 1 abr

Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

A Fazenda
qua, 1 abr

Marta Melro mostra noite ousada e revela detalhes atrevidos: «Não se acanhem»

A Fazenda
qua, 1 abr

O regresso emocionante de Kelly Bailey ao lugar onde foi muito feliz: «Acordar aqui»

A Fazenda
qua, 25 mar

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
qua, 25 mar

Impressionante! Margarida Corceiro muda de visual e ninguém esperava por isto

A Fazenda
seg, 23 mar
Mais A Fazenda

Mais Vistos

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Festa é Festa
Ontem
1

Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos

Festa é Festa
17 abr 2023
2

Marta Andrino e Frederico Amaral ficam de coração apertado com os filhos

Festa é Festa
Ontem
3

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
8 set 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Magoada com Sammy, Dani toma uma decisão importante

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
dom, 5 abr

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
dom, 5 abr

«Tão feliz»: Aos 99 anos, Ruy de Carvalho vive um verdadeiro dia sonho que nunca irá esquecer

Ontem

José Carlos Pereira surge irreconhecível: «A cicatrização está em evolução»

Festa é Festa
Ontem

Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

A Protegida
dom, 5 abr
FORA DO ECRÃ

«É um compromisso que assumi»: Fernanda Serrano revela mudança de vida e impressiona

A Protegida
Hoje

«E depois o vazio, mas de coração cheio»: Benedita Pereira despede-se de «Terra Forte» com emoção

Terra Forte
Hoje

Divorciada aos 41, esta atriz revela a vida de solteira com imagens escaldantes

Festa é Festa
Hoje

Irmã de Matilde Breyner é operada de emergência: «A dor não passava»

Hoje

Sporting vs Arsenal: Inês Aguiar não vai estar a apoiar Gyokeres?

A Fazenda
Hoje

Apaixonaram-se nas gravações de uma novela. Vários anos depois, esperam o segundo filho

Ontem
Mais Fora do Ecrã