Sporting vs Arsenal: Inês Aguiar não vai estar a apoiar Gyokeres?

A relação entre Inês Aguiar e Viktor Gyökeres continua a gerar interesse, depois de sinais apontarem para uma reconciliação em 2026. Apesar de, em 2025, terem surgido rumores de separação, novas evidências indicam que o casal terá decidido dar uma nova oportunidade ao romance, mantendo, porém, uma postura discreta.

Nos últimos meses, têm sido notórias deslocações frequentes entre Londres e Portugal, refletindo a continuidade da relação, ainda que fora dos holofotes. A atriz e o avançado do Sporting têm optado por evitar exposições mediáticas, preservando a sua vida privada.

Apesar destes indícios de reconciliação, surgiu recentemente um rumor sobre o jogo desta noite entre Sporting e Arsenal, que gerou especulação sobre a presença de Inês Aguiar nas bancadas. No entanto, esclarece-se que Inês estará no jogo, mas acompanha a irmã Joana Aguiar em Los Angeles, o que significa que não vai estar presencialmente a torcer pelo jogador em Portugal.

Mesmo com esta ausência física no estádio, a relação entre Inês e Viktor parece sólida, reforçada pelas viagens e encontros discretos, longe do olhar público. Até ao momento, não houve qualquer comentário oficial do casal, mantendo o mistério sobre a sua vida privada.

Enquanto os adeptos acompanham a partida, a atenção divide-se entre o desempenho de Gyökeres em campo e a curiosidade sobre o casal, cuja relação continua a fascinar os seguidores, mesmo à distância.