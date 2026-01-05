«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Imagens inéditas!

Grávida do terceiro filho, a atriz Inês Aires Pereira vive um momento de plena felicidade e partilhou com os seguidores nas redes sociais como tem experienciado esta nova fase da sua vida. Entre fotografias e vídeos, mostrou a sua passagem de ano em família e com amigos, com imagens junto da lareira, paisagens do campo e crianças a brincar, transmitindo alegria e aconchego. Sobre estes dias especiais, a atriz escreveu: «Intenso, cansativo mas enche o coração! Não podia pedir melhor maneira de começar o ano! ❤️».

Os fãs não pouparam nas palavras de carinho e entusiasmo nos comentários: «Que maravilhaaa, tanto amor junto!!! ❤️😍 Bom ano para todos, aproveitem a vida… sejam felizes»; «Bom Ano, “mana”!!! Que tenhas tudo o que mereces ❤️🙌»; «Ai meu Deus! A madrinha mais LINDA!»; «Nem eu!!!! ❤️❤️❤️❤️ com a melhor notícia para começar o meu 2026! O nosso!»; «Jerusalém do Romeu! Maria Rita! ❤️ Reino Maravilhoso!», entre muitos outros.

Após ter assumido publicamente o período sombrio que atravessou nos últimos dois anos, marcado por depressão, a atriz vive agora uma fase mais tranquila e feliz a nível pessoal. Reconciliou-se com o pai dos seus dois filhos e confirmou a gravidez do terceiro, vivendo um momento de esperança e alegria junto da sua família. Além da felicidade pessoal, a atriz também está a preparar novos projetos profissionais, demonstrando que este é um momento de renovação e conquistas em várias áreas da sua vida.

Relembre-se também do video em que atriz descobriu que estava grávia. Inês surge numa casa de banho acompanhada pela também atriz Joana Castro, que esteve ao seu lado enquanto esperava o resultado do teste de gravidez. Joana foi a primeira a ver o resultado, seguida de Inês, e o momento que se seguiu foi de pura felicidade: as duas abraçaram-se, riram e choraram, deixando o registo de uma amizade verdadeira e de uma notícia recebida com amor.

