O que se passa com Inês Aires Pereira? Atriz revela marca misteriosa

Esta segunda-feira, 29 de dezembro de 2026, a atriz Inês Aires Pereira voltou a captar a atenção dos seguidores com um vídeo inesperado publicado nas suas redes sociais. Conhecida pela sua irreverência, genuinidade e proximidade com o público, a atriz mostrou a sua pele, aparentemente afetada por uma pequena alergia, mas o que despertou maior curiosidade foi o detalhe inusitado que apareceu numa das suas bochechas: um símbolo em forma de cruz.

No vídeo, Inês Aires Pereira comentou, divertida e intrigada: «Estou a começar a achar que é alguém que me está a dar um sinal qualquer, estão a começar a escrever, a dizer alguma coisa! O que é isto? Um «x»?»

Ora veja o momento:

Recorde-se que Inês Aires Pereira, de 36 anos, vai ser mãe pela terceira vez. A atriz revelou recentemente o sexo do bebé, deixando os seguidores em êxtase. O pequeno vai ser um menino e está previsto nascer em outubro do próximo ano, fruto da reconciliação com David Ferreira da Silva.

Para anunciar a boa nova, Inês partilhou um vídeo emocionante nas redes sociais, onde se podia ver o momento em que revelou a notícia da chegada de mais um membro à família. Este anúncio marcou mais um capítulo feliz na vida da atriz, que continua a partilhar com os fãs momentos de alegria, mistério e proximidade que caracterizam a sua presença nas redes sociais.

A combinação de novidades sobre a maternidade e sinais misteriosos promete manter os seguidores atentos a cada publicação de Inês Aires Pereira, reforçando a sua imagem de artista autêntica e imprevisível.