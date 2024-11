Inês Aires Pereira faz desabafo sentido e confessa: «É neste momento que vem a dúvida»

Inês Aires Pereira, a atriz de 35 anos, é mãe de Alice (5 anos) e Joaquim (2 anos), fruto da ex-relação da artista com David Ferreira da Silva.

Inês Aires Pereira recorreu à sua conta de Instagram para partilhar um desabafo sobre o sono dos filhos. A atriz filmou Alice e Joaquim enquanto dormiam e escreveu um texto sincero sobre as poucas horas de sono que tem. No final, deixou uma mensagem de força a todas as mães.

A atriz começa o desabafo revelando: «Uma alegria mentirosa vê-los a dormir, porque sei que, daqui a 4 horas, um ou outro vai começar a chorar». E acrescenta que é neste momento que vem a dúvida: « vou dormir e sou acordada com berros ou espero até o primeiro acordar? ».

E deixa a possibilidade, se por milagre: «nenhum deles acorda e eu estou a perder horas de sono?». Mas rapidamente acrescenta: «Nah... vão acordar, eu sei que vão! Mas também não consigo dormir já, já... é assumir que vou dormir mal, sim ou sim». No final, deixou uma mensagem de força a todas as «mamacitas».

Veja o vídeo, aqui:

